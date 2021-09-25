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Эрдоган заверил, что Турция может снова закупить С-400 у России: "Никто не может вмешиваться"

25 сентября 2021, 12:45  •  102 • Политика
Турция при необходимости закупит новые системы С-400 у России. Президент Эрдоган заявил в интервью, которое он дал в США: "Никто не может в это вмешиваться".
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении закупить у России дополнительные ЗРК С-400.
"В будущем никто не сможет вмешиваться в то, какие оборонные системы мы приобретаем, у какой страны, на каком уровне", - сказал турецкий лидер в интервью, которое он дал американской ТРК CBS.
По словам Эрдогана, только Турция будет принимать решения, у какой страны и какие вооружения закупать.
"Вы не даёте мне Patriot, и я, возможно, приобрету оборонные системы у других стран. Никто не может в это вмешиваться", - подчеркнул президент Турции в разговоре с корреспондентом американского телеканала.
По словам Эрдогана, Турция рассчитывала приобрести у США истребители-бомбардировщики F-35 за $ 1,4 млрд, однако Анкара "так и не получила" самолёты.
На вопрос, как США сможет доверять Турции в случае закупок С-400 у России, Эрдоган ответил: "Тогда извините". "Кто разделит риски в отношении нашей безопасности?" - передаёт ТАСС.
Ранее Царьград сообщал, что после ряда предупреждений США выполнили своё обещание и приостановили сотрудничество с Турцией по программе F-35.

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