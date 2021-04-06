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Эрдоган затеял строить дублёр Босфора: Российский посол озвучил возможные изменения

06 апреля 2021, 18:00  •  133 • Политика
Посол России в Турции Алексей Ерхов прокомментировал идею президента Турции Эрдогана построить дублёр пролива Босфор - канал "Стамбул".
Посол России в Турции Алексей Ерхов оценил проект властей страны - соорудить новую морскую артерию - канал "Стамбул".
Намерение создать канал выразил ранее президент Турции Тайип Эрдоган, чтобы "устранить угрозу экологической и техногенной катастрофы на Босфоре". Однако мэр Стамбула Экрем Имамоглу призвал провести референдум по проекту.
"Это прежде всего дело турецких властей, речь идёт о хозяйственном проекте, который должен реализовываться на турецкой территории и турецкими силами",
- заявил посол России.
Дипломат отметил, что МИД России и МИД Турции регулярно обсуждают проблематику морского судоходства. Ерхов уверен, что новый канал не отменит требований конвенции Монтрё по проходу военных судов сквозь проливы, передаёт РИА Новости.
"Но если представить, что "Стамбульский канал" построен, то это никоим образом не отменит требований конвенции Монтрё, никоим образом не изменит тех ограничений, которые она накладывает на требования по проходу по проливу - как на общий тоннаж находящихся в Чёрном море военных кораблей неприбрежных государств,так и на многие другие вещи, которые заложены в конвенции Монтрё", - заявил посол России.
Дипломат также предположил, что новая транспортная магистраль вызовет новые финансовые требования или условия для пересечения этих магистралей.

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