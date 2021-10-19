Эрдоган замахнулся на пять ядерных держав. Будто генерал бундесвера

Реджеп Тайип Эрдоган сделал, прямо скажем, спорное заявление, фактически предложив отменить итоги Второй мировой войны. Замахнулся на пять ядерных держав, будто генерал бундесвера.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган бросил вызов главным победителям во Второй мировой войне. Он заявил, что "мир больше пяти" и что "горстка победителей" не должна решать судьбу человечества.

Такое заявление турецкий лидер сделал, выступая в парламенте Анголы. По словам политика, в настоящий момент важнейшие мировые решения отданы на откуп пяти странам - постоянным членам ООН: Китаю, Франции, России, Великобритании и США. Стоит ли говорить, что сказанное вызвало немалое раздражение на экспертном уровне. В течение дня "Первый русский" беседовал с экспертами, теперь мы готовы поделиться результатом проведённой работы.

"Всплывают несколько коннотаций"

Политолог, востоковед Каринэ Геворгян понимает мотивацию Эрдогана, однако отмечает, что со своим заявлением президент Турции несколько опоздал. К тому же турецкому лидеру, несмотря на все противоречия с США, придётся поддерживать с американцами нормальные отношения:

Он всё же пытается понравиться реформаторским силам, которые так или иначе ранее были сторонниками президента США Дональда Трампа.

Пять стран, действительно, не могут решать судьбу мира. Однако само по себе заявление выглядит популистским. Поскольку "пятёрка" не является вершителем судеб. По всей видимости, громкое заявление Эрдоган сделал с прицелом на свою внутреннюю аудиторию - "наш-то каков, герой!"

Смелый, аж замахнулся на пять ядерных держав. И никого не боится, поскольку есть собственный проект. Но в этом проекте, который в основном состоит из западных стран, по уши сидят британцы. Да и разворачивается он в основном на постсоветском пространстве. Проект есть, да и политик Эрдоган интересный. Только надо понимать, что и у лидера Китая Си Цзиньпина имеется проект. А ещё у Шваба и глобалистов - проект великой перезагрузки,

- сказала эксперт, добавив, что Эрдоган отчасти вызывает восхищение, поскольку "держит нос по ветру".

По следам заявления Эрдогана Каринэ Геворгян вспомнила и о другом интересном инциденте, характеризующем ситуацию:

Мне ассоциативно напомнило выступление одного генерала Бундесвера, который выступал от лица всего НАТО с докладом на совещании Россия - НАТО в Москве. В достаточно узком составе. На нём был Юрий Балуевский, он позже стал начальником Генштаба. И я присутствовала как эксперт на этом заседании. И я обратила внимание, что этот немецкий генерал читал доклад, всё было в рамках допустимости. А ему начали задавать вопрос наши участники. И тут - это было вне протокола и вне текста, который для него написали референты, он стукнул кулаком по столу и сказал: "В конце концов, с этим поганым Ялтинским миром давным-давно пора было кончать".

Так и Эрдоган - будто бы стучит по столу. Но чем именно он занимается - политикой или популизмом?

"Передел мира"

Военный обозреватель, полковник запаса, журналист Александр Жилин полагает, что высказывания Эрдогана укладываются в концепцию поиска нового мирового порядка. И страны первого разряда тоже ищут своё место в этом новом мировом порядке.

Что касается архитектуры, которая сложилась, она, конечно же, начинает потрескивать. Организация Объединённых Наций, к сожалению, занялась обслуживанием интересов англосаксов. Причём до неприличия откровенно. С чем это связано? С оккупацией мирового сообщества таким оружием, как доллар Соединённых Штатов Америки. Все учётные записи богатств, включая и счета ООН и других важных общественных организаций, работают с валютой США. Новый мировой порядок предполагает переход и в новый валютный мир. И не факт, что доллар будет продолжать доминировать. Так вот, у Эрдогана есть своя национальная идея. Он шаг за шагом идёт к осуществлению этой идеи,

- полагает эксперт.

Жилин напомнил, что сегодня Турция во главе с Эрдоганом претендует на большие просторы. Реджеп Тайип Эрдоган оправдывает собственную политику восстановления исторических конструкций, что не может не вызывать тревогу у других государств, в том числе у России, США и Европы, полагает эксперт.

"Только узко мыслит янычар"

Специальный корреспондент RT Алексей Репин в своём авторском Telegram-канале "Неистовый мольберт", комментируя это заявление Эрдогана, заметил, что его риторика "в последние годы всё воинственнее и наглее".

Турция была союзником нацистской Германии и проиграла. Сейчас этот факт не устраивает Эрдогана, равно как и тот миропорядок, который был придуман после Второй мировой, - продолжил свою мысль журналист. - А придуман он был для того, чтобы не допустить Третьей [мировой] войны. Чтобы на планете было верховенство права. Чтобы все страны имели свой голос. Чтобы были инструменты сдерживания любой агрессии. Как они работают - другой вопрос.

Корреспондент предположил, что было бы, если последовать призыву Эрдогана, то есть отменить все принятые конвенции.

"И что тогда будет вместо международного законодательства? Правильно - только право сильного. Кто сильнее, тот и прав, - поясняет Репин. - Каждый будет иметь право на агрессию, захват территорий, геноцид".

Журналист обращает внимание на тот факт, что "последнее очень вписывается в парадигму турецкой истории: геноцид армян, грабежи, убийства и пленение славян - от Белграда до современного Воронежа, - которые длились веками". За заявлением Эрдогана он видит только идею в будущем оправдать войну с Ираном, агрессию против Армении, Сирии и, может быть, Грузии.

Только узко мыслит янычар,- резюмирует Репин. - Приоткрыв эту дверь, он оставит России право на Константинополь и проливы. Учитывая то, что Турция - безъядерная страна, исход очевиден. Хотите право сильного, гражданин Эрдоган? От вас за пять минут один ремешок останется.

Больше экспертных оценок - в аналитическом материале "Первого русского".