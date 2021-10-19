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Эрдоган замахнулся на пять ядерных держав. Будто генерал бундесвера
19 октября 2021, 18:10 • 26 • Политика
Реджеп Тайип Эрдоган сделал, прямо скажем, спорное заявление, фактически предложив отменить итоги Второй мировой войны. Замахнулся на пять ядерных держав, будто генерал бундесвера.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган бросил вызов главным победителям во Второй мировой войне. Он заявил, что "мир больше пяти" и что "горстка победителей" не должна решать судьбу человечества.
Такое заявление турецкий лидер сделал, выступая в парламенте Анголы. По словам политика, в настоящий момент важнейшие мировые решения отданы на откуп пяти странам - постоянным членам ООН: Китаю, Франции, России, Великобритании и США. Стоит ли говорить, что сказанное вызвало немалое раздражение на экспертном уровне. В течение дня "Первый русский" беседовал с экспертами, теперь мы готовы поделиться результатом проведённой работы.
"Всплывают несколько коннотаций"
Политолог, востоковед Каринэ Геворгян понимает мотивацию Эрдогана, однако отмечает, что со своим заявлением президент Турции несколько опоздал. К тому же турецкому лидеру, несмотря на все противоречия с США, придётся поддерживать с американцами нормальные отношения:
Пять стран, действительно, не могут решать судьбу мира. Однако само по себе заявление выглядит популистским. Поскольку "пятёрка" не является вершителем судеб. По всей видимости, громкое заявление Эрдоган сделал с прицелом на свою внутреннюю аудиторию - "наш-то каков, герой!"
- сказала эксперт, добавив, что Эрдоган отчасти вызывает восхищение, поскольку "держит нос по ветру".
По следам заявления Эрдогана Каринэ Геворгян вспомнила и о другом интересном инциденте, характеризующем ситуацию:
Так и Эрдоган - будто бы стучит по столу. Но чем именно он занимается - политикой или популизмом?
"Передел мира"
Военный обозреватель, полковник запаса, журналист Александр Жилин полагает, что высказывания Эрдогана укладываются в концепцию поиска нового мирового порядка. И страны первого разряда тоже ищут своё место в этом новом мировом порядке.
- полагает эксперт.
Жилин напомнил, что сегодня Турция во главе с Эрдоганом претендует на большие просторы. Реджеп Тайип Эрдоган оправдывает собственную политику восстановления исторических конструкций, что не может не вызывать тревогу у других государств, в том числе у России, США и Европы, полагает эксперт.
"Только узко мыслит янычар"
Специальный корреспондент RT Алексей Репин в своём авторском Telegram-канале "Неистовый мольберт", комментируя это заявление Эрдогана, заметил, что его риторика "в последние годы всё воинственнее и наглее".
Корреспондент предположил, что было бы, если последовать призыву Эрдогана, то есть отменить все принятые конвенции.
"И что тогда будет вместо международного законодательства? Правильно - только право сильного. Кто сильнее, тот и прав, - поясняет Репин. - Каждый будет иметь право на агрессию, захват территорий, геноцид".
Журналист обращает внимание на тот факт, что "последнее очень вписывается в парадигму турецкой истории: геноцид армян, грабежи, убийства и пленение славян - от Белграда до современного Воронежа, - которые длились веками". За заявлением Эрдогана он видит только идею в будущем оправдать войну с Ираном, агрессию против Армении, Сирии и, может быть, Грузии.
Больше экспертных оценок - в аналитическом материале "Первого русского".
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