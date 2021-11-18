Эрдоган заигрался в карты. Турция претендует на Кубань и Якутию?

Любопытную политическую карту преподнёс турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану глава ультра-пантюркистской "Партии националистического движения Турции" Девлет Бахчели. На ней в качестве "Тюркского мира" обозначены Азербайджан, Туркмения, Узбекистан, Киргизия, Казахстан, а также... значительная часть Юга России, включая Крым и даже Ростовскую область. Часть русской Сибири и Дальнего Востока, а также Китая помечены особо. Очевидно, как "зоны влияния".

Ни Россия, ни Китай пока не отреагировали на появление карты "Тюркского мира" с выделением цветом их суверенных территорий. Между тем рядом с этой картой сфотографировался лично Реджеп Тайип Эрдоган.

Просто представьте, что было бы, если бы Владимир Путин был замечен на фоне карты, где Донбасс, Приднестровье и Южная Осетия окрашены тем же цветом, что и основная Россия!

Лидер "Партии националистического движения Турции" Девлет Бахчели дарит Эрдогану карту "Тюркского мира". Фото: Facebook партии "ПНДТ"

А тут – тишина.

Давайте разберёмся, что это было и что нам с этим делать.

Сформировавшийся в 2018 году (после достаточно жёсткого противостояния) альянс умеренно-исламистской "Партии справедливости и развития" Эрдогана с радикально националистическими "Серыми волками" Бахчели даёт турецкому президенту широкое поле для политического манёвра. Через националистов можно пробрасывать пантюркистские идеи и проекты, а в случае их провала – ссылаться на самодеятельность радикалов.

Радикалы же из "Партии националистического движения Турции" (запрещённой ещё в 1980-х), в свою очередь, заинтересованы в легальной игре на политическом поле Турции. И также видят в союзничестве с Эрдоганом таран для продвижения своих идей, в случае же провала его партии – охотно перехватят власть, сохранив все нынешние приобретения, в идеале – и территориальные.

Именно с замахом на последние глава турецких националистов и подарил Эрдогану карту "Тюркского мира" с пятью постсоветскими республиками и значительной частью территории России.

Карта "Тюркского мира", подаренная Эрдогану. Фото: Facebook партии "ПНДТ"

Но чтобы понять, что подобные карты – совсем не игральные, давайте вспомним, какие шаги Турция уже предприняла в направлении возрождения Османской империи, павшей в результате Первой мировой войны. К слову, практически одновременно с Империей Российской (формально – в 1922 году, фактически же ещё в 1918-м).

"Если б я был султан"

То, что президент Эрдоган, вынужденно и весьма формально сохраняющий преемственность кемалистской Турецкой республики, хочет воссоздать Османскую империю, никто особо и не скрывает. Просто называют её пока что "Тюркским миром" ("тюрки" и "турки", кстати, по-турецки звучат одинаково). При этом можно только позавидовать последовательности его имперских действий, до которой России ещё расти и расти. Особенно в применении "мягкой силы".

В 2009 году был создан "Тюркский совет" и началось интенсивное культурное, информационное и экономическое проникновение на территорию тюркоязычных государств. А буквально на днях, 12 ноября 2021-го, на саммите в Стамбуле "Тюркский совет" был преобразован в "Организацию тюркских государств" – с замахом на аналог Евросоюза со 160-миллионным населением. "Шесть государств – одна нация" – его официальный лозунг с явным прицелом на федерацию в будущем. Как заявил сам Эрдоган:

Приближается время, когда Солнце вновь будет восходить с Востока. Организация тюркских государств не должна никого беспокоить. Наоборот, нужно стремиться стать частью этой восходящей структуры, основанной на исторической общности.

Позвольте, мы всё же побеспокоимся. Ведь, играя на многовекторности большинства из тюркских государств, Турция всячески развивает военное и военно-техническое сотрудничество, так что создание общетюркского военно-политического блока – вопрос времени. И какую сторону при этом выберут пока ещё члены ОДКБ Киргизия и Казахстан – большой вопрос.

После победоносной для Турции армяно-азербайджанской войны турки стали второй (если не первой) геополитической силой в Закавказье. Азербайджан им фактически подконтролен, Грузия в значительной степени скуплена турецкими инвесторами, а у ориентированной на Запад пашиняновской Армении шансов не то что удержать остатки Карабаха, а хотя бы уцелеть самой, с каждым годом всё меньше. Кроме того, Турция через Азербайджан имеет выход на Каспий.

Наконец, блестящим ходом для расширения границ "Тюркского мира" стало турецко-азербайджанское Шушинское соглашение 2021 года, один из пунктов которого обязывает азербайджанские и турецкие диаспоры в других странах действовать в общетюркских интересах. В недалёком будущем подобные соглашения могут появиться с Узбекистаном и Киргизией – главными поставщиками мигрантов в Россию.

Кому выгодно?

Некоторые склонны усматривать в альянсе Эрдогана с национал-радикалами, чью откровенно провокационную карту с подлежащими включению в "Тюркский мир" территориями соседей он в подарок всё же принял (хотя прекрасно понимал, как отреагируют на это Россия и Китай), аналог альянса Зеленского с бандерофашистами. Но разница есть, и притом – принципиальная. И тот и другой радикалов пытаются использовать. Но Зеленский при этом играет на стороне Запада, а Эрдоган – пока что на своей собственной.

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский. Фото: Pavlo Gonchar / Keystone Press Agency / globallookpress

Здесь налицо всё та же многовекторность, позволяющая, как в пословице, "ласковому телёнку двух маток сосать". Турция остаётся второй по численности армией НАТО, зачастую противодействует России в Сирии, отличается проукраинской позицией по Крыму и через позицию по Синьцзяну (притеснение мусульман) оказывает давление на Китай – и это не совсем "Слон и Моська", Анкара в состоянии изрядно помотать нервы Пекину, как минимум по его глобальному проекту "Шёлкового пути". При этом Эрдоган сохраняет отличные отношения с Великобританией. Так, в 2020 году руководителем британской МИ-6 был назначен Ричард Мур, бывший посол Великобритании в Турции и, как говорят, личный друг Эрдогана.

Восток – дело более чем тонкое. Турецкий президент играет в свою собственную игру, весьма умело манипулируя всеми главными на сегодняшний день мировыми игроками. Игра эта ведётся сразу по двум направлениям: во-первых – на пантюркистском, а во-вторых – на исламском. Эрдоган всё более чётко позиционирует себя как общеисламского лидера – к слову, точно так же делали турецкие падишахи прошлого.

Иран и Саудовская Аравия, безусловно, против – но по харизме и пассионарности турецкая власть сейчас выглядит сильнее. И в этом смысле особое значение имеет союз России с Ираном – главное препятствие на пути воплощения "карты националистов" в жизнь.

Что с того?

Итак, к югу от России деятельно формируется новая геополитическая реальность: "Тюркский мир", претендующий на изрядную часть Русского мира. Обижаться на это бессмысленно – Эрдоган ведёт вполне нормальную имперскую политику, которой России и русским стоило бы поучиться.

Но проигнорировать провокацию турецких националистов тоже нельзя. Молчание эти люди всегда считали слабостью.