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Эрдоган заигрался в карты. Турция претендует на Кубань и Якутию?
18 ноября 2021, 20:25 • 61 • Политика
Любопытную политическую карту преподнёс турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану глава ультра-пантюркистской "Партии националистического движения Турции" Девлет Бахчели. На ней в качестве "Тюркского мира" обозначены Азербайджан, Туркмения, Узбекистан, Киргизия, Казахстан, а также... значительная часть Юга России, включая Крым и даже Ростовскую область. Часть русской Сибири и Дальнего Востока, а также Китая помечены особо. Очевидно, как "зоны влияния".
Ни Россия, ни Китай пока не отреагировали на появление карты "Тюркского мира" с выделением цветом их суверенных территорий. Между тем рядом с этой картой сфотографировался лично Реджеп Тайип Эрдоган.
Просто представьте, что было бы, если бы Владимир Путин был замечен на фоне карты, где Донбасс, Приднестровье и Южная Осетия окрашены тем же цветом, что и основная Россия!
Лидер "Партии националистического движения Турции" Девлет Бахчели дарит Эрдогану карту "Тюркского мира". Фото: Facebook партии "ПНДТ"
А тут – тишина.
Давайте разберёмся, что это было и что нам с этим делать.
Сформировавшийся в 2018 году (после достаточно жёсткого противостояния) альянс умеренно-исламистской "Партии справедливости и развития" Эрдогана с радикально националистическими "Серыми волками" Бахчели даёт турецкому президенту широкое поле для политического манёвра. Через националистов можно пробрасывать пантюркистские идеи и проекты, а в случае их провала – ссылаться на самодеятельность радикалов.
Радикалы же из "Партии националистического движения Турции" (запрещённой ещё в 1980-х), в свою очередь, заинтересованы в легальной игре на политическом поле Турции. И также видят в союзничестве с Эрдоганом таран для продвижения своих идей, в случае же провала его партии – охотно перехватят власть, сохранив все нынешние приобретения, в идеале – и территориальные.
Именно с замахом на последние глава турецких националистов и подарил Эрдогану карту "Тюркского мира" с пятью постсоветскими республиками и значительной частью территории России.
Карта "Тюркского мира", подаренная Эрдогану. Фото: Facebook партии "ПНДТ"
Но чтобы понять, что подобные карты – совсем не игральные, давайте вспомним, какие шаги Турция уже предприняла в направлении возрождения Османской империи, павшей в результате Первой мировой войны. К слову, практически одновременно с Империей Российской (формально – в 1922 году, фактически же ещё в 1918-м).
"Если б я был султан"
То, что президент Эрдоган, вынужденно и весьма формально сохраняющий преемственность кемалистской Турецкой республики, хочет воссоздать Османскую империю, никто особо и не скрывает. Просто называют её пока что "Тюркским миром" ("тюрки" и "турки", кстати, по-турецки звучат одинаково). При этом можно только позавидовать последовательности его имперских действий, до которой России ещё расти и расти. Особенно в применении "мягкой силы".
В 2009 году был создан "Тюркский совет" и началось интенсивное культурное, информационное и экономическое проникновение на территорию тюркоязычных государств. А буквально на днях, 12 ноября 2021-го, на саммите в Стамбуле "Тюркский совет" был преобразован в "Организацию тюркских государств" – с замахом на аналог Евросоюза со 160-миллионным населением. "Шесть государств – одна нация" – его официальный лозунг с явным прицелом на федерацию в будущем. Как заявил сам Эрдоган:
Позвольте, мы всё же побеспокоимся. Ведь, играя на многовекторности большинства из тюркских государств, Турция всячески развивает военное и военно-техническое сотрудничество, так что создание общетюркского военно-политического блока – вопрос времени. И какую сторону при этом выберут пока ещё члены ОДКБ Киргизия и Казахстан – большой вопрос.
После победоносной для Турции армяно-азербайджанской войны турки стали второй (если не первой) геополитической силой в Закавказье. Азербайджан им фактически подконтролен, Грузия в значительной степени скуплена турецкими инвесторами, а у ориентированной на Запад пашиняновской Армении шансов не то что удержать остатки Карабаха, а хотя бы уцелеть самой, с каждым годом всё меньше. Кроме того, Турция через Азербайджан имеет выход на Каспий.
Наконец, блестящим ходом для расширения границ "Тюркского мира" стало турецко-азербайджанское Шушинское соглашение 2021 года, один из пунктов которого обязывает азербайджанские и турецкие диаспоры в других странах действовать в общетюркских интересах. В недалёком будущем подобные соглашения могут появиться с Узбекистаном и Киргизией – главными поставщиками мигрантов в Россию.
Кому выгодно?
Некоторые склонны усматривать в альянсе Эрдогана с национал-радикалами, чью откровенно провокационную карту с подлежащими включению в "Тюркский мир" территориями соседей он в подарок всё же принял (хотя прекрасно понимал, как отреагируют на это Россия и Китай), аналог альянса Зеленского с бандерофашистами. Но разница есть, и притом – принципиальная. И тот и другой радикалов пытаются использовать. Но Зеленский при этом играет на стороне Запада, а Эрдоган – пока что на своей собственной.
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский. Фото: Pavlo Gonchar / Keystone Press Agency / globallookpress
Здесь налицо всё та же многовекторность, позволяющая, как в пословице, "ласковому телёнку двух маток сосать". Турция остаётся второй по численности армией НАТО, зачастую противодействует России в Сирии, отличается проукраинской позицией по Крыму и через позицию по Синьцзяну (притеснение мусульман) оказывает давление на Китай – и это не совсем "Слон и Моська", Анкара в состоянии изрядно помотать нервы Пекину, как минимум по его глобальному проекту "Шёлкового пути". При этом Эрдоган сохраняет отличные отношения с Великобританией. Так, в 2020 году руководителем британской МИ-6 был назначен Ричард Мур, бывший посол Великобритании в Турции и, как говорят, личный друг Эрдогана.
Восток – дело более чем тонкое. Турецкий президент играет в свою собственную игру, весьма умело манипулируя всеми главными на сегодняшний день мировыми игроками. Игра эта ведётся сразу по двум направлениям: во-первых – на пантюркистском, а во-вторых – на исламском. Эрдоган всё более чётко позиционирует себя как общеисламского лидера – к слову, точно так же делали турецкие падишахи прошлого.
Иран и Саудовская Аравия, безусловно, против – но по харизме и пассионарности турецкая власть сейчас выглядит сильнее. И в этом смысле особое значение имеет союз России с Ираном – главное препятствие на пути воплощения "карты националистов" в жизнь.
Что с того?
Итак, к югу от России деятельно формируется новая геополитическая реальность: "Тюркский мир", претендующий на изрядную часть Русского мира. Обижаться на это бессмысленно – Эрдоган ведёт вполне нормальную имперскую политику, которой России и русским стоило бы поучиться.
Но проигнорировать провокацию турецких националистов тоже нельзя. Молчание эти люди всегда считали слабостью.
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