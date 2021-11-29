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Эрдоган вызвался быть посредником между Путиным и Зеленским

29 ноября 2021, 16:40  •  78 • Политика
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Kremlin Pool / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
В Анкаре хотят помирить Москву и Киев
Турция готова принять участие в урегулировании российско-украинских отношений. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 29 ноября.
По словам Эрдогана, у него хорошие отношения как с президентом РФ Владимиром Путиным, так и с главой Незалежной Владимиром Зеленским. А поскольку Анкара заинтересована, чтобы у ее границ был мир и спокойствие, она может выступить связующим звеном между Москвой и Киевом.
"Мы готовы к посредничеству, проводя переговоры как с Украиной, так и с господином Путиным",
– цитирует Эрдогана издание Hurriyet.
Ранее в Кремле отмечали, что у Москвы и Анкары, несмотря на тесное экономическое сотрудничество, имеются серьезные разногласия. В первую очередь, речь идет о Крыме. А после того, как Эрдоган сфотографировался с картой тюркского мира, где под влиянием Анкары отмечена часть российских земель, эксперты заговорили об официальных территориальных претензиях Турции к РФ. 

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