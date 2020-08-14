Эрдоган вышел из Белого дома и нацелил C-400 на F-16: В США увидели в Турции угрозу

Американское издание Defense News, ссылаясь на свои источники, сообщило, что членов Конгресса США привели в бешенство военные учения Турции, в которых были задействованы русские комплексы С-400 и истребитель F-16 производства Соединённых Штатов.

Речь об испытаниях, которые проходили ещё в конце осени прошлого года. В них Вашингтон увидел открытое нацеливание российских систем ПВО на американский самолёт, которое, кроме того, было публичным.

Отмечается, что в Конгрессе данные учения турецких военных восприняли как не очень очевидный выпад в сторону стран, на вооружении которых имеются F-16, в том числе и США.

Подчёркивается также, что американские политики разглядели в этих действиях Анкары спланированную провокацию.