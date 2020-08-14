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Эрдоган вышел из Белого дома и нацелил C-400 на F-16: В США увидели в Турции угрозу
14 августа 2020, 08:25 • 22 • Политика
В США увидели угрозу со стороны Турции. По данным американского издания, членов Конгресса США привели в бешенство военные учения Турции, в которых были задействованы С-400 и F-16. Вашингтон воспринял это как спланированную провокацию. В частности потому, что буквально за день до испытаний турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган посещал Белый дом.
Американское издание Defense News, ссылаясь на свои источники, сообщило, что членов Конгресса США привели в бешенство военные учения Турции, в которых были задействованы русские комплексы С-400 и истребитель F-16 производства Соединённых Штатов.
Речь об испытаниях, которые проходили ещё в конце осени прошлого года. В них Вашингтон увидел открытое нацеливание российских систем ПВО на американский самолёт, которое, кроме того, было публичным.
Отмечается, что в Конгрессе данные учения турецких военных восприняли как не очень очевидный выпад в сторону стран, на вооружении которых имеются F-16, в том числе и США.
Подчёркивается также, что американские политики разглядели в этих действиях Анкары спланированную провокацию.
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