|
Эрдоган выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ан-26 в Сирии
07 марта 2018, 05:39 • 106 • Политика
МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган в состоявшемся телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с крушением российского военно-транспортного самолета Ан-26 в Сирии. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"Обсуждалась ситуация в Восточной Гуте в контексте реализации резолюции 2401 Совета Безопасности ООН. Отмечена важность решения гуманитарных проблем и необходимость дальнейшей бескомпромиссной борьбы с террористическими группировками в этом районе", - говорится в сообщении.
Эрдоган проинформировал Путина о ходе операции турецких вооруженных сил в Африне.
Были также затронуты также актуальные темы двустороннего сотрудничества, включая реализацию совместных стратегических проектов в сфере энергетики.
Президенты двух стран условились о продолжении контактов на различных уровнях.
Подпишитесь на нас
106
Похожие новости
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
01 марта 2018, 11:54
|
03 марта 2018, 02:54
|
03 марта 2018, 19:09
|
02 марта 2018, 02:52
|
04 марта 2018, 08:09
|
03 марта 2018, 02:54
|
04 марта 2018, 01:39