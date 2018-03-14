Эрдоган выразил надежду на падение Африна к вечеру среды

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В рамках операции "Оливковая ветвь" уничтожено уже 3444 боевика, заявил турецкий лидер.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о своей надежде на то, что к вечеру текущего дня турецкие войска возьмут сирийский город Африн. Об этом он сообщил в среду в ходе выступления в Анкаре.

Трансляцию выступления турецкого лидера вел телеканал "Хабер тюрк". Эрдоган сказал, что в ходе операции "Оливковая ветвь" в Африне нейтрализовано уже 3444 террориста.

"Мы подошли еще ближе к Африну. Надеюсь, к вечеру Африн падет", - сказал турецкий президент.