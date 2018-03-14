|
Эрдоган выразил надежду на падение Африна к вечеру среды
14 марта 2018, 15:09 • 56 • Политика
В рамках операции "Оливковая ветвь" уничтожено уже 3444 боевика, заявил турецкий лидер.
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о своей надежде на то, что к вечеру текущего дня турецкие войска возьмут сирийский город Африн. Об этом он сообщил в среду в ходе выступления в Анкаре.
Трансляцию выступления турецкого лидера вел телеканал "Хабер тюрк". Эрдоган сказал, что в ходе операции "Оливковая ветвь" в Африне нейтрализовано уже 3444 террориста.
"Мы подошли еще ближе к Африну. Надеюсь, к вечеру Африн падет", - сказал турецкий президент.
Подпишитесь на нас
56
Похожие новости
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
12 марта 2018, 00:08
|
13 марта 2018, 09:54
|
07 марта 2018, 17:24
|
10 марта 2018, 23:24
|
11 марта 2018, 09:09
|
08 марта 2018, 16:09
|
09 марта 2018, 08:24