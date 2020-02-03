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Эрдоган выкрикнул "Слава Украине!" в ходе визита в Киев: Видео опубликовал журналист
03 февраля 2020, 21:39 • 58 • Политика
В ходе визита в Киев президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выкрикнул "Слава Украине!", обращаясь к украинским военным. Подобное видео опубликовал журналист Дмитрий Смирнов.
Журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов в личном телеграм-канале "Пул №3" опубликовал видео с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который в ходе визита в Киев выкрикивает перед строем украинских военных слова "Слава Украине!".
В ответ слышится отзыв: "Героям слава!" Рядом с Эрдоганом находится президент Украины Владимир Зеленский.
Фото: t.me/dimsmirnov175.
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