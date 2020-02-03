Эрдоган выкрикнул "Слава Украине!" в ходе визита в Киев: Видео опубликовал журналист

Журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов в личном телеграм-канале "Пул №3" опубликовал видео с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который в ходе визита в Киев выкрикивает перед строем украинских военных слова "Слава Украине!".

В ответ слышится отзыв: "Героям слава!" Рядом с Эрдоганом находится президент Украины Владимир Зеленский.