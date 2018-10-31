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Эрдоган выгонит США из Сирии

31 октября 2018, 22:54  •  32 • В мире
Турецкие ВС активизировали атаки против курдских ополченцев из Отрядов народной самообороны (YPG). Реджеп Тайип Эрдоган готовит полномасштабную операцию, чтобы очистить Восточную Сирию от прикрываемых американцами YPG. Что делать России?
Автор:
Гасанов Камран
Турция готовится к новой операции в Сирии. Против курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG). Об этом свидетельствует сразу ряд факторов. Турецкие ВС нанесли ракетные удары по нескольким деревням к западу от Кобани, одной из столиц Сирийского Курдистана. На авиабазе Инджирлик наблюдается большая активность военной техники. И самое главное, прозвучало заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Мы не позволим создать на востоке от Евфрата террористическую структуру, мы ее разрушим. Шаг за шагом будем очищать холм за холмом,
— сказал Эрдоган перед депутатами Партии справедливости и развития, добавив, что скоро Анкара обрушится на YPG всеми силами.
Стратегическая цель Турции в Сирии
Вытеснение курдских сил из северо-восточных регионов Сирии — стратегическая цель турецкой интервенции. В начале 2018 года турки уже очистили от YPG один из трех курдских кантонов — Африн («Оливковая ветвь»), а еще раньше заняли треугольник Азаз — Джераблус — Эль-Баб, вытеснив оттуда ИГИЛ («Щит Евфрата»). Теперь на очереди куда более сложная операция. Здесь за Евфратом сосредоточены основные силы курдов, порядка 60-70 тысяч бойцов. На их территориях размещено более десятка американских военных баз.
С момента операции американской коалиции против ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России) для Пентагона YPG — главный союзник на земле, которых США снабжали деньгами и вооружением, поставив на кон отношения с Турцией, считающей YPG продолжением Рабочей партии Курдистана (РПК), то есть террористами.

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