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Эрдоган выдал грозное заявление по Идлибу. Сирии придётся вспомнить о "российской поставочке"?

06 мая 2020, 14:10  •  158 • В мире
Турция не намерена больше мириться с нападениями в сирийском Идлибе. С таким грозным заявлением, не уточняя деталей, выступил лидер Турции Реджеп Эрдоган. Журналист Аббас Джума на это заявление политика напоминает о поставке в САР 150 танков и бронетранспортёров. "Что же, видимо, российская поставочка придётся очень кстати", - добавил он.
Турция больше не будет мириться с нападениями в сирийском Идлибе. Как заявил Реджеп Эрдоган, нападения идут вразрез с ранее достигнутыми договорённостями.
Впрочем, в своём грозном предупреждении турецкий лидер не стал уточнять, о чём именно идёт речь.
Однако, как отметил в Twitter журналист Аббас Джума, Сирии есть чем ответить на угрозы. Он напомнил, что России поставила САР 150 танков и бронетранспортёров.
"Что же, видимо, российская поставочка придётся очень кстати", - констатировал журналист.
Эрдоган заявил, что Турция больше не намерена терпеть участившиеся нападения в зоне безопасности в Идлибе, которые совершаются вопреки договорённостям по Сирии.

Что же, видимо, российская поставочка придётся очень кстати pic.twitter.com/Dyfm3ziIdQ
— Аббас Джума (@IBN_MOHAMMAD) May 4, 2020
Тем временем в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили, что боевики обстреляли населённый пункт в Идлибе.
По информации контр-адмирала Олега Журавлёва, за минувшие сутки был зафиксирован обстрел населённого пункта Мелладжа, передаёт "РИА Новости".

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