Эрдоган выдал грозное заявление по Идлибу. Сирии придётся вспомнить о "российской поставочке"?

Турция больше не будет мириться с нападениями в сирийском Идлибе. Как заявил Реджеп Эрдоган, нападения идут вразрез с ранее достигнутыми договорённостями.

Впрочем, в своём грозном предупреждении турецкий лидер не стал уточнять, о чём именно идёт речь.

Однако, как отметил в Twitter журналист Аббас Джума, Сирии есть чем ответить на угрозы. Он напомнил, что России поставила САР 150 танков и бронетранспортёров.

"Что же, видимо, российская поставочка придётся очень кстати", - констатировал журналист.

Эрдоган заявил, что Турция больше не намерена терпеть участившиеся нападения в зоне безопасности в Идлибе, которые совершаются вопреки договорённостям по Сирии.



Что же, видимо, российская поставочка придётся очень кстати pic.twitter.com/Dyfm3ziIdQ — Аббас Джума (@IBN_MOHAMMAD) May 4, 2020

Тем временем в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили, что боевики обстреляли населённый пункт в Идлибе.

По информации контр-адмирала Олега Журавлёва, за минувшие сутки был зафиксирован обстрел населённого пункта Мелладжа, передаёт "РИА Новости".