Эрдоган ввёл войска в Сирию. Что дальше?

«Финита ля комедия». Больше года турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган грозился разгромить курдских боевиков на северо-востоке Сирии. Но каждый раз ему что-то мешало. То пустые обещания Белого дома о совместном создании «зон безопасности» за рекой Евфрат, то прямые угрозы Дональда Трампа «опустошить турецкую экономику».

Сегодня Эрдоган официально дал старт военной кампании, но не перед журналистами или по телевидению, а через Twitter.

– говорится в заявлении Эрдогана.

Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото: NECATI SAVAS / Globallookpress

The Turkish Armed Forces, together with the Syrian National Army, just launched #OperationPeaceSpring against PKK/YPG and Daesh terrorists in northern Syria. Our mission is to prevent the creation of a terror corridor across our southern border, and to bring peace to the area.