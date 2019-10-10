Эрдоган ввёл войска в Сирию. Что дальше?

Автор:

Гасанов Камран

«Финита ля комедия». Больше года турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган грозился разгромить курдских боевиков на северо-востоке Сирии. Но каждый раз ему что-то мешало. То пустые обещания Белого дома о совместном создании «зон безопасности» за рекой Евфрат, то прямые угрозы Дональда Трампа «опустошить турецкую экономику».

Сегодня Эрдоган официально дал старт военной кампании, но не перед журналистами или по телевидению, а через Twitter.

Турецкие вооружённые силы совместно с Сирийской национальной армией (вооружённая оппозиция – прим. ред.) начали операцию «Мирная весна» против РПК/YPG и террористов ИГИЛ (организация, запрещённая в России). Наша миссия – предотвратить создание террористического коридора вдоль нашей южной границы и принести в регион мир,

– говорится в заявлении Эрдогана.

Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото: NECATI SAVAS / Globallookpress

The Turkish Armed Forces, together with the Syrian National Army, just launched #OperationPeaceSpring against PKK/YPG and Daesh terrorists in northern Syria. Our mission is to prevent the creation of a terror corridor across our southern border, and to bring peace to the area. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 9, 2019

Почему Турция проводит третью операцию в Сирии?

Основная причина вторжения Турции на северо-восток Сирии связана с тем, что эти области вдоль всей турецкой границы контролируют Сирийские демократические силы (СДС). Эта структура была создана Соединёнными Штатами для борьбы с ИГИЛ (организация, запрещённая в России).

С 2014 года в битвах против террористов СДС заняла обширные территории за рекой Евфрат и захватила город Ракку, не стесняясь изгонять оттуда местное арабское население.

Основу СДС составляют курдские Отряды народной самообороны (YPG), что вызывает обеспокоенность в Анкаре. Дело в том, что YPG – не что иное, как продолжение Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии.

РПК стремится создать Курдистан, государство для 30 млн курдов. С РПК турки воевали больше трёх десятилетий. Хотя сирийские курды и YPG не говорили о желании отделиться от Сирии, такая угроза всё равно существует. Турция панически боится объединения усилий РПК и YPG. Обе организации Анкара считает террористическими, так как они представляют угрозу единству страны.

Операция «Мирная весна» стала возможной благодаря решению Дональда Трампа. Американский президент на днях объявил, что больше не будет вмешиваться в турецко-курдский конфликт, и отодвинул свои войска к югу от сирийско-турецкой границы. Создав таким образом коридор шириной примерно 30 км для вторжения войск Эрдогана.

Они (курды) сражались с Турцией десятилетиями. Я сдерживал эту битву почти три года, но теперь для нас настало время выбраться из этих бессмысленных бесконечных войн, многие из которых – племенные, и вернуть наших солдат домой. Пусть Турция, ЕС, Сирия, Россия, Иран и курды сами разбираются в своих отношениях.

– написал Трамп в Twitter.

Фото: Staff Sgt. Andrew Goedl / Globallookpress

Что даёт операция Турции

Это не первая военная кампания Эрдогана в Сирии. В 2016–2017 годах он выбил ИГИЛ (организация, запрещённая в России) из узкой полосы на турецко-сирийской границе в районе «Азаз – Эль-Баб – Джераблус» («Щит Евфрата»).

В следующем году он выгнал YPG из одного из курдских кантонов Африна («Оливковая ветвь»). Если текущая операция окончится успехом, то турки возьмут под контроль узкую полосу вдоль всей сирийско-турецкой границы.

При этом надо уточнить, что территория не отходит к Турции – на отвоёванных землях будет властвовать вооружённая оппозиция из созданной под эгидой Анкары Сирийской национальной армии (СНА). Последняя не признаёт легитимность президента Сирии Башара Асада и требует его отставки.

Что будет с курдами

У них есть четыре варианта. Первый – получить поддержку США. У американцев на подконтрольных СДС территориях за рекой Евфрат десятки баз и тысячи военных. Но Трамп курдов «слил».

На сегодняшнюю просьбу СДС американцам ввести бесполётную зону или, другими словами, «спасти нас от турецкой авиации» Пентагон ответил приказом – не вступать в боевые действия на стороне СДС, если это приведёт к тёркам со страной НАТО Турцией.

Второй вариант – попросить помощи России и Асада. Последний уже заявил, что готов пойти на контакт с курдами. Однако условие такого контакта состоит в том, чтобы курды признали власть Дамаска. Глава МИД России не раз обвинял США в попытке отколоть Курдистан от Сирии, а правительство Асада называло YPG террористами. На момент написания материала курды не ответили на запрос со Смоленской площади.

Фото: Aboud Hamam / Globallookpress

Третий путь – воевать до последней капли крови.

SDF призывает граждан к «добровольной мобилизации» – желающих ждут на мобилизационных/призывных пунктах, дабы «защитить Рожаву от агрессора» и «выполнить свой долг по защите Родины»,

– пишет телеграм-канал Colonelcassad.

Последняя опция – бежать. Пока бегут только обычные граждане. Но, если СДС не получат поддержку извне, бежать придётся и им. Возможно, сейчас они ждут реакции США, ЕС и России.

Трамп может остановить Эрдогана

Эксперт РСМД Кирилл Семёнов считает, что Пентагон может помешать Эрдогану довести дело до конца.

«Пока сложно говорить, какие конечные цели могут быть у операции – создание 30-километровой зоны безопасности или же лишь занятие трёх населённых пунктов, включая Рас-аль-Айн и Тель-Абьяд, откуда американские войска были выведены. Несанкционированное продвижение турецких войск и СНА вне согласованных с США зон может привести к конфликту с США. Если какие-либо действия США против турок можно, наверное, исключить, то вполне возможны «показательные» удары по сирийской национальной армии, чтобы обозначить "красные линии» для турецкой операции», - отметил он.

Интерес России

Если говорить о позиции России, то она заинтересована в том, чтобы Сирия сохранилась единым государством. Идеальный вариант – переход всего Заевфратья под контроль Асада. Однако для этого есть два главных препятствия – присутствие там американских войск и нежелание курдов.

В такой ситуации Москве не остаётся ничего иного, как смириться с турецкой операцией.

Мы знаем и допускаем действия Турции по обеспечению собственной безопасности, имеется в виду противодействие террористическим элементам в Сирии,

– сказал вчера пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он также добавил, что нужно уважать территориальную целостность Сирии. А значит, в конечном счёте Москва будет требовать, чтобы Анкара ушла с занятых территорий и передала их сирийским властям. Учитывая, что Эрдоган не признаёт легитимность Асада, то передавать земли он, если и будет, то правительству, которое сформируется после политической трансформации Сирии.

Фото: serkan senturk / Shutterstock.com

Семёнов полагает, что российская позиция во многом будет зависеть от способности Москвы проводить независимую от Дамаска линию.

«Для России в самой этой операции нет никаких проблем, и те или иные действия или, наоборот, бездействие, которые в Анкаре могут быть восприняты как поддержка, лишь укрепят российско-турецкое партнёрство. Нельзя забывать, что столь быстрый переход трёх из четырёх зон деэскалации под контроль Дамаска не мог бы состояться без соответствующей позиции Анкары. Потому те или иные уступки ей также необходимы», – заметил он.

Эксперт РСМД также допустил, что добро Кремля Эрдогану может привести к новым уступкам со стороны Анкары. По Идлибу. Семёнов считает, что позиция официального Дамаска может создать проблемы для Москвы:

Асад не очень-то считается с реальным положением дел и раскладом сил, а также полагает, что Россия должна в защите его интересов идти до конца, игнорируя свои собственные.

Учитывая успех последней операции в Африне, продвижение на Восток Сирии не составит для Турции большого труда. При этом нынешняя кампания будет стоить больших жертв и времени. Единственное что может помешать Анкаре, – вмешательство Пентагона или Кремля.