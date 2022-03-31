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Эрдоган встал на защиту Азербайджана

31 марта 2022, 18:40  •  95 • В мире
Турецкий лидер назвал действия Азербайджана в Нагорном Карабахе "оборонительным ответом".
В Турции считают, что Азербайджан не нарушает трёхстороннего соглашения по Нагорному Карабаху. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Эрдоган. По его словам, действия Баку являются "оборонительным ответом".
"Нарушения со стороны Азербайджана нет", - утверждает политик.
По его словам, сейчас одна из главных задач в вопросе Карабаха - "обеспечить полный выход "вооруженных сил Армении" с международно признанной территории Азербайджана.
26 марта Минобороны России заявило, что войска Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха.

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