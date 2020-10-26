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Эрдоган вновь использовал С-400 для угроз США
26 октября 2020, 01:55 • 106 • Политика
Президент Турции Рейджеп Тайип Эрдоган в своём выступлении на митинге в Малатье вновь использовал С-400 для угроз США.
В ходе своей речи Эрдоган попросил США вспомнить, с кем они имеют дело.
"Вы сказали отправить С-400 обратно в Россию. Но мы не племенное государство, мы Турция", - подчеркнул он, добавив, что Вашингтон может вводить любые санкции, какие пожелает, но Турция этого не испугается.
Кроме того, Эрдоган напомнил, что Анкара уже оплатила истребители F-35, однако американцы до сих пор так и не доставили самолёты.
Ранее Вашингтон чётко обозначил свою позицию о том, что в случае покупки Турцией C-400 против Анкары будут введены ограничительные меры, однако пока эта угроза так и не была реализована.
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