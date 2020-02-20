Эрдоган влип по самые помидоры: Между Россией и Турцией запахло войной. Пока томатной

Автор:

Латышев Сергей

Попытка России сохранить турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану лицо на московских переговорах не удалась. Турки, подзуживаемые американцами, упорно требуют невозможного — чтобы сирийская армия вернула террористам половину Идлиба и убиралась из этой сирийской провинции. А также хотят, чтобы Дамаск смирился с планами Анкары её средь бела дня аннексировать. И Москва должна это унижение проглотить.

Последние переговоры проходили несколько дней в закрытом режиме после того, как сторонам не удалось договориться в Анкаре. Российскую делегацию возглавляли спецпредставитель президента Владимира Путина по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замглавы МИД Сергей Вершинин, турецкую — замглавы МИД Седат Онал. В обсуждениях участвовали высокопоставленные военные и представители спецслужб обеих стран. Итоговой пресс-конференции не было. Однако кое-какие заявления после их завершения уже сделаны, и по ним можно реконструировать то, что там произошло. Если кратко, то турки, по словам официального представителя президента Турции Ибрагима Калына, "отвергли предложенные документы и карты".

Данную фразу турецкого Пескова с пресс-конференции в Анкаре следует, похоже, понимать так: русские в ходе московских переговоров предложили туркам компромисс: в обмен на прекращение наступления сирийцев в Идлибе признать за правительством Сирии отбитые у террористов территории и провести новые разграничительные линии. Это позволит снять напряжённость и истерию Турции, а значит, политический ущерб президенту Эрдогану будет минимальным. Но Анкаре этого показалось мало, так как она хочет всё, весь Идлиб. И если до конца февраля силы сирийского президента Башара Асада его не покинут, угрожает Турция, её армия захватит эту провинцию силой в ходе полномасштабной военной операции.

На московских переговорах по Идлибу турки угрожали Сирии и, соответственно, России захватом этой сирийской провинции. (На снимке: министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и его российский коллега Сергей Лавров (справа) в преддверии диалога "два плюс два" между министрами обороны и иностранных дел России и Турции в приёмной российского внешнеполитического ведомства). Фото: MFA Russia / Globallookpress

Эту мысль можно продолжить. Раз Москва никогда не согласится со столь наглым притязанием турок на часть Сирии, своего давнего союзника, которому Россия рыцарски помогает восстанавливать территориальную целостность и громить террористов, да и сирийцы тоже, для которых турецкие требования звучат дико, под российско-турецкими отношениями начало громко тикать мощное взрывное устройство. Оно взорвётся и обрушит величественное здание российско-турецкого сотрудничества, когда русские и турки начнут воевать друг с другом в Сирии, чего после начала турецкой войсковой операции в Идлибе не избежать.

Слишком пессимистический и алармистский сценарий? Вряд ли, если внимательнее присмотреться к прозвучавшим в последние дни заявлениям заинтересованных сторон по Идлибу. Звучат они на фоне продолжающегося успешного наступления почувствовавшей кураж сирийской армии, которой удалось разблокировать главную дорогу между Дамаском и Алеппо (шоссе М5), снять угрозу обстрелов террористами своей экономической столицы — Алеппо, — создать предпосылки для окончательного разгрома головорезов в Идлибе, выхода на широком фронте к границам с Турцией сразу в нескольких провинциях. Сирийский Генштаб рапортует о "выполнении поставленных задач с высокой эффективностью и в рекордно короткие сроки". И это так.

Чего хотят турки?

Согласно поступающим из Анкары сообщениям, комментариям турецких СМИ, турки сильно недовольны происходящим. Турецкие официальные лица заявляют об "обеспокоенности" ситуацией в Сирии, необходимости "скорейшей деэскалации в Идлибе", имея в виду вывод оттуда сирийских войск, и предотвращении "очередного витка гуманитарной катастрофы". Одновременно лицемерящие таким образом турки отказываются признавать себя виновными в нарушении сочинских договорённостей, условий российско-турецкого меморандума по Идлибу, хотя их вина налицо.

Пресс-секретарь правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик, в частности, заявил, что до российской стороны "в ясной и открытой форме" была доведена позиция Анкары о необходимости вывода сил президента Асада за пределы зоны деэскалации, то есть из Идлиба. Поскольку-де "в противном случае Турция обеспечит это собственными ресурсами, для чего ведётся соответствующая военная подготовка". В этой связи сообщается об открытой переброске турками в Идлиб в поддержку "сирийской вооружённой оппозиции" (так в Турции теперь называют запрещённых в России террористов-головорезов, которым турецкие войска оказывают огневую поддержку, снабжают оружием и боеприпасами, помогают силами своего спецназа) подкреплений, новой бронетехники и ударных систем.

Турция открыто направляет в Идлиб подкрепления, танки, ракетные системы в попытке его аннексировать. Фото: Akin Celiktas Dha / Globallookpress

Официальный представитель Эрдогана Калын сообщил, что Анкара будет пока продолжать переговоры с Россией, но намерена "отправить военных в Идлиб для укрепления наблюдательных постов и защиты мирного населения", а также не рассматривает возможность "изменения местоположения уже существующих наблюдательных пунктов" ВС Турции. Иными словами, это не турки должны вывести своих лже-"наблюдателей" с занятых сирийской армией территорий Идлиба, в том числе тех, кто мешал работе шоссе М5, а сирийцы после своих побед должны выйти вон.

Калын признал, что переговоры с Россией по Идлибу "на данный момент не дали результата, который бы нас удовлетворил", но Анкара "не заинтересована в ухудшении отношений с Россией из-за Идлиба".

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, пытаясь примирить непримиримое, рассчитывает на политическое решение проблемы на высшем уровне. "В ближайшие дни могут быть переговоры на уровне президентов", — утверждал он в интервью турецкому телевидению, не объяснив, каким это образом Путин сможет "подарить" через голову Асада Идлиб туркам, уничтожив одним махом все плоды российской политики в Сирии за последние годы, подорвав восстановленные было позиции своей страны в арабском мире.

Этого почему-то ожидает и сам президент Эрдоган, заявивший накануне о "неизбежности" уже подготовленной военной операции против сирийской армии в Идлибе, то есть войны с Сирией, и готовности вести её всеми силами и средствами, если та не отдаст под власть турок эту провинцию. Турецкий лидер также прокомментировал слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что Москва считает возможную операцию турок в Идлибе "худшим сценарием", заявив, что он уверен, что Россия не станет его частью. Иными словами, Эрдоган убеждён, что Москва позволит ему "сожрать" Идлиб. И он на всякий случай также пугает Россию, утверждая, что США солидарны с Турцией по ситуации в Идлибе, "и это может проявиться в любой момент и в любой форме".

Чего хотят сирийцы?

Как Россия может оказать такую "услугу" Турции, когда сирийский посол в Москве Риад Хаддад прямо заявил ТАСС: "Сирийские войска вправе дойти до последнего метра территории Сирии и освободить (её) от терроризма. И все законы, выходящие из международных прав, однозначно подтверждают права Сирии господствовать на своей территории".

Чего хотят русские?

Такое прочтение ситуации в Идлибе подтвердил в среду и министр иностранных дел России Сергей Лавров после завершения переговоров с главой МИД Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади: Москва "поддерживает" действия армии Сирии.

Дамаск и Москва никогда не согласятся на захват турками Идлиба. Фото: Syrian Presidency / Globallookpress

Глава МИД России констатировал, что на российско-турецких переговорах по Идлибу "не было достигнуто окончательного результата", ясно дав понять, что турецкая сторона не выполняет взятые на себя обязательства. Лавров отметил, что пока не видел конкретных указаний о подготовке встречи президентов России и Турции по Идлибу, но что Москва готова работать с Анкарой на любом уровне.

Делаем выводы

Таким образом, турки должны срочно прекратить выдавать желаемое за действительное. А именно, что ради развития двусторонних отношений — "Турецкого потока", С-400, АЭС "Аккую" и т. д. — Россия забудет, что является великой державой и военной супердержавой, продаст им и своего старого союзника — Сирию.

Эрдогану следует понимать, что несмотря на большое желание России иметь с Турцией хорошие отношения и уважение к нему как к независимому политику, целей Анкары в Идлибе нельзя достичь желаемым турками образом, ибо в таком случае Москва лишится намного большего — своего державного статуса.

Русские — не торгаши, вот что должны крепко усвоить турки, это во-первых. А во-вторых, что если русские хотят помочь туркам выпутаться из сирийских дел, в которые они вмешались, сделав ставку на развал Сирии, причём без серьёзной потери лица, эти усилия надо приветствовать. Потому что Россия желает им, как и сирийцам и всем остальным, только добра.

Чего хотят американцы?

Этого совсем не желают туркам американцы, предпринимающие сейчас все усилия с тем, чтобы столкнуть в Сирии лбами Россию и Турцию. Даже президент США Дональд Трамп, ещё недавно уничижительно отзывавшийся об Эрдогане и писавший тому "подметные" письма, сейчас с удовольствием общается с ним по телефону и называет турецкого президента "сильным и жёстким" лидером, с которым у него сложились-де "хорошие отношения". "Мы работаем с Эрдоганом вместе (по Идлибу)", — многозначительно заявляет Трамп, играя на эго своего турецкого коллеги. Хозяин Белого дома также лицемерно поблагодарил Эрдогана "за усилия Турции по предотвращению гуманитарной катастрофы в Идлибе".

Президент США Дональд Трамп подзуживает Эрдогана сломать себе шею в Сирии. Фото: Shealah Craighead / Globallookpress

Американцы, у которых "закапустился", дожидаясь своего часа, смертельный враг нынешнего турецкого президента Фетхуллах Гюлен, всеми силами создают впечатление, что, в отличие от европейских стран НАТО, поддержавших нелюбимых ими турок как членов альянса только на словах, они окажут Турции в случае чего реальную помощь.

Трудно сказать, понимает ли это до конца Эрдоган, очень непопулярный на Западе политик, но он следует прямым курсом в американскую ловушку. Американцы всегда, когда хотели избавиться от неугодного себе режима в той или иной стране, толкали его на военную авантюру. Так было и в Греции "чёрных полковников", и с хунтой в Аргентине, и с диктатором Саддамом Хусейном в Ираке. Первых американцы подбили на кипрскую авантюру, вторых — на фолклендскую, последнего — на кувейтскую. Заманили, обеспечили поражение и бросили, отправив лидеров этих режимов в тюрьмы, а то и на виселицу.

Нечто подобное они готовят и Эрдогану — он слишком независим для них, такие "партнёры" им на самом деле совсем не нужны.

Ловушка для турок

Поскольку Россия не может себе позволить военного поражения в Сирии от турок, Москва, если дело дойдёт до действий, всегда сможет сделать так, чтобы быть или хотя бы выглядеть победителем. Это будет не так трудно, как некоторым может показаться, потому что офицерский корпус турецкой армии ослаблен постоянными политическими чистками, и она не вполне боеспособна. Конечно, турки закроют в этом случае Проливы, и снабжение российской группировки в Сирии будет затруднено, но Москве помогут в этом Иран и арабские страны вроде Ирака, возмущённые создаваемым в Идлибе турками, бывшими колониальными хозяевами региона, прецедентом. Тем более что длительной и серьёзной войны, конечно, не будет.

Возникшей ситуацией, безусловно, воспользуется тем или иным образом Греция, экзистенциальный враг Турции, озабоченная ползучей экспансией Анкары в Эгейском и Средиземном морях, посягательством турок на их энергетические ресурсы. Да и Израиль, наверное, тоже — и по тем же причинам. Европейцы, "партнёры" турок по НАТО, будут с нетерпением ждать турецких неудач в Сирии, рассчитывая, что народ Турции Эрдогану их не простит. Мы уже не говорим о том, как обрадуются происходящему курды, некогда друзья, но уже давно смертельные враги турок, которым в последнее время постоянно не везло, а также многочисленные ливийские сторонники русскоговорящего маршала Халифы Хафтара, которые вот-вот распространят свою власть на всю Ливию, выгнав из неё уже почти ничего не контролирующее протурецкое правительство. В новых условиях Москве ничего не будет стоить более энергично помочь маршалу в этом. Враждебных отношений с Россией не выдержит и без того находящаяся в плохой форме турецкая экономика, особенно сфера туризма и экспортные отрасли, что больно ударит по простым туркам — электоральной базе Эрдогана.

Ну и, наконец, помидоры

И ведь что удивительно — конфликта пока нет, а помидоры из Турции начали "спотыкаться" на российских границах. По данным турецкого телевидения, на территорию России уже десятые сутки не могут въехать порядка 250 турецких фур с помидорами, срок годности которых стремительно подходит к концу. Убытки торговцев составят 20-30 миллионов долларов, если в самое ближайшее время Россия не позволит крупнотоннажным грузовикам въехать в страну. Якобы затор происходит потому, что турецкие производители превысили квоты, поверив слухам о том, что они будут увеличены. Очень странная история, но весьма показательная.