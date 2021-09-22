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Эрдоган видит Крым в составе Турции - Сатановский

22 сентября 2021, 16:55  •  141 • Политика
Фото: Aleksey Ivanov / TV Zvezda / www.globallookpress.com
Анкара ждет распада Российской Федерации и грезит мечтами создать новую Османскую империю
Реджеп Тайип Эрдоган воспринимает Крым турецкой территорией, он просто пока громко об этом не говорит, но это лишь пока. Такое мнение высказал глава института Ближнего Востока Евгений Сатановский, комментируя последнее заявление главы Республики о российском полуострове и его "аннексии".
"Эрдоган считает Крым турецким. Он ждет распада России также, как первый президент Турецкой Республики Кемаль Ататюрк ждал распада СССР", – пояснил "Взгляду" эксперт.
Сатановский убежден, что Эрдоган строит новую Османскую империю и обратил внимание на Шушинскую декларацию о союзничестве, которую Анкара и Баку подписали 15 июня этого года.
Ученый-востоковед отметил, что современных турецких школьных учебниках написано, что "тюркский мир простирается от турецких общин в Европе до Северного Ледовитого океана".
"Якутия, Алтай и Байкал – тоже тюркский мир. А Россия там надписана лишь до Поволжья", – подчеркнул политолог.
По его словам, власти РФ философски относятся к тому, что Эрдоган считает Крым территорией Турции. Он напомнил, что Москва сотрудничает с Анкарой по целому ряду отраслей, например, турки на стамбульских верфях строят нам корабли, мы же поставляет Республике газ и нефть, возводим там АЭС, а еще держим на плаву местный туризм.
"Но сегодня Эрдоган сделал четкую заявку и сказал, что Крым – это не Россия. Он пока не говорит, что Крым – это Турция, но завтра скажет и так", – резюмировал Сатановский.
Ранее во вторник, 21 сентября, выступая на общеполитических дебатах 76-й сессии Генассамблеи ООН президент Эрдоган заявил, что Анкара не признает "аннексию" Крыма. Он заметил, что важно "сохранять территориальную целостность и суверенитет Украины", включая полуостров. Также Эрдоган призвал уделять больше внимания "вопросу защиты прав крымских татар".
В России уже зазвучали голоса о том, что Москва слишком лояльно относится к Анкаре и главе Турции. Так, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров назвал грубой ошибкой такую политику РФ, при которой мы продолжаем вести переговоры с турками на фоне их попыток вытеснить Россию с Кавказа, поставок вооружений Украине и действий против действующих властей в Сирии.

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