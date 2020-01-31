Эрдоган в наступлении: признаки возрождения Османской империи • 85 • Аналитика

Турция создала свою буферную зону в Сирии, формирует армию из протурецких боевиков, направила войска в Ливию. Эрдоган спорит с Трампом, грубит Германии и Франции, обвиняет Израиль в терроризме и сравнивает с Третьим рейхом. Эрдоган ставит условия России. По сути, мы видим возрождение Османской империи, создание «красного халифата» нового султана Эрдогана.



Возрождение Османской империи

После разрушения Советского Союза Турция постепенно стала выстраивать новую военно-политическую и экономическую политику в регионах, которые прежде входили в павшую Османскую империю. На Балканах, Ближнем Востоке и Кавказе. Особенно этот процесс стал заметен при Реджепе Эрдогане (глава правительства Турции с 2003 года и президент государства с 2014 года).







Турция вмешалась в войну в Ираке и Сирии, что было связано как с курдским вопросом, угрожающим безопасности Турецкой Республики, так и экономическими интересами. Кроме того, Анкара стала активно вмешиваться в дела Ирака и Сирии, так как по мере их разрушения и роста своей военно-экономической мощи стала считать, что эти страны входят в её сферу влияния как бывшие части Османской империи. Турки сами и при помощи протурецких бандформирований оккупировали часть Сирии, создают там свою армию и новую Сирию, полностью ориентированную на Анкару. Теперь Анкара перебрасывает своих боевиков, которых поддерживает регулярными силами, в Ливию. Там Эрдоган вместе с Катаром делает ставку на Правительство национального согласия во главе с Сараджем в Триполи.



В самой Турции при власти Эрдогана отчётливо заметен курс на исламизацию общества. При университетах, бывших центрами демократии и свободы, возводятся мечети. Снят запрет на ношение хиджаба в общественных местах. Консервативная «деревня» всё сильнее давит на крупные города, где долгое время господствовала прозападная светская этика. Растёт число школ для имамов. Формально Турция ещё светское государство, но в целом основной курс на исламизацию общества и страны виден невооруженным взглядом.



Сам Эрдоган ведёт себя не как демократически избранный президент, а как халиф и султан – глава мусульманского и тюркского мира. Новая Турция – «красный халифат», позиционируется как центр исламского и тюркского мира, а Эрдоган – как глава всех мусульман. Анкара претендует на роль лидера «тюркского Евросоюза» (Турана), пытаясь объединить вокруг себя тюркские государства – Азербайджан, Туркмению, Узбекистан, Киргизию и Казахстан. Турция имеет собственные интересы в Крыму, Татарстане и Башкирии. В 2009 году был создан Тюркский совет со штаб-квартирой в Стамбуле.



Великодержавные амбиции

Решив, что Россия лезет в её сферу влияния, Анкара позволила себе пойти на откровенный конфликт, сбив военный русский самолёт. Эрдоган позволяет себе уколы в сторону США. К примеру, по вопросу политики США на Ближнем Востоке или поставок истребителей Ф-35. Турецкий президент называет Израиль террористическим государством и даже сравнивает с нацистской Германией, и это сходит ему с рук. Красный султан угрожает Евросоюзу, шантажируя европейские столицы ордами беженцев, которых угрожает выпустить из лагерей и пустить в «благодатную» Европу. Эрдоган критикует Меркель и грубит Макрону (по проблеме Кипра и Ливии).



Анкара направила флот с десантом к берегам Ливии, а Париж, обвинив Турцию в росте региональной напряженности, укрепляет военный союз с Афинами и собирается направить корабли в восточную часть Средиземного моря, чтобы поддержать Грецию в споре с Турцией. Напряженность в отношениях между Турцией и Грецией, Кипром сильно возросла. Отношения между Турцией и Грецией традиционно враждебные, несмотря на то, что обе страны — члены НАТО. В 1974 году турецкие войска высадились на Кипре, захватили часть острова и создали Турецкую Республику Северного Кипра, признанную только Анкарой. Новый виток конфликта Анкары и Афин вызван спором по поводу принадлежности энергоресурсов в Восточном Средиземноморье.



Участие Турции в газовой войне

Анкара довольно успешно сорвала планы Москвы в Сирии. «Турецкий поток» сократили с 4 до 2 ниток, при этом Эрдоган получил козырь в деле шантажа Москвы. Также Анкара значительно урезала закупки российского газа, но нарастила покупки из других источников. Анкара в 2019 году открыла Трансанатолийский газопровод (ТАНАП) — газопровод из Азербайджана через Грузию и Турцию к границе Греции. Далее турки планируют ввести в строй Транскаспийский газопровод, который свяжет Азербайджан и Туркмению, возможно, что и Казахстан. То есть Турция превращается в крупный газовый узел.



Теперь Анкара влезает в войну в Ливии, которая также имеет энергетические предпосылки. Турция в союзе с Катаром через правительство Сараджа в Триполи стремится получить контроль над зоной морских владений Ливии, чтобы создать угрозу перспективному газопроводу в Европу из крупных месторождений Восточного Средиземноморья. Зоны имеют стык между собой, что позволяет Анкаре диктовать условия строительства трубы. Противостоит Турции с Катаром другая «газовая» коалиция – Саудовская Аравия, Израиль, Египет, Судан и Россия, которые воюют руками армии маршала Хафтара. К ним же примыкают интересы Франции, Республики Кипр и Греции. То есть Ливия стала полем боя серьёзных игроков. Турция создала свою буферную зону в Сирии, формирует армию из протурецких боевиков, направила войска в Ливию. Эрдоган спорит с Трампом, грубит Германии и Франции, обвиняет Израиль в терроризме и сравнивает с Третьим рейхом. Эрдоган ставит условия России. По сути, мы видим возрождение Османской империи, создание «красного халифата» нового султана Эрдогана.После разрушения Советского Союза Турция постепенно стала выстраивать новую военно-политическую и экономическую политику в регионах, которые прежде входили в павшую Османскую империю. На Балканах, Ближнем Востоке и Кавказе. Особенно этот процесс стал заметен при Реджепе Эрдогане (глава правительства Турции с 2003 года и президент государства с 2014 года).Турция вмешалась в войну в Ираке и Сирии, что было связано как с курдским вопросом, угрожающим безопасности Турецкой Республики, так и экономическими интересами. Кроме того, Анкара стала активно вмешиваться в дела Ирака и Сирии, так как по мере их разрушения и роста своей военно-экономической мощи стала считать, что эти страны входят в её сферу влияния как бывшие части Османской империи. Турки сами и при помощи протурецких бандформирований оккупировали часть Сирии, создают там свою армию и новую Сирию, полностью ориентированную на Анкару. Теперь Анкара перебрасывает своих боевиков, которых поддерживает регулярными силами, в Ливию. Там Эрдоган вместе с Катаром делает ставку на Правительство национального согласия во главе с Сараджем в Триполи.В самой Турции при власти Эрдогана отчётливо заметен курс на исламизацию общества. При университетах, бывших центрами демократии и свободы, возводятся мечети. Снят запрет на ношение хиджаба в общественных местах. Консервативная «деревня» всё сильнее давит на крупные города, где долгое время господствовала прозападная светская этика. Растёт число школ для имамов. Формально Турция ещё светское государство, но в целом основной курс на исламизацию общества и страны виден невооруженным взглядом.Сам Эрдоган ведёт себя не как демократически избранный президент, а как халиф и султан – глава мусульманского и тюркского мира. Новая Турция – «красный халифат», позиционируется как центр исламского и тюркского мира, а Эрдоган – как глава всех мусульман. Анкара претендует на роль лидера «тюркского Евросоюза» (Турана), пытаясь объединить вокруг себя тюркские государства – Азербайджан, Туркмению, Узбекистан, Киргизию и Казахстан. Турция имеет собственные интересы в Крыму, Татарстане и Башкирии. В 2009 году был создан Тюркский совет со штаб-квартирой в Стамбуле.Решив, что Россия лезет в её сферу влияния, Анкара позволила себе пойти на откровенный конфликт, сбив военный русский самолёт. Эрдоган позволяет себе уколы в сторону США. К примеру, по вопросу политики США на Ближнем Востоке или поставок истребителей Ф-35. Турецкий президент называет Израиль террористическим государством и даже сравнивает с нацистской Германией, и это сходит ему с рук. Красный султан угрожает Евросоюзу, шантажируя европейские столицы ордами беженцев, которых угрожает выпустить из лагерей и пустить в «благодатную» Европу. Эрдоган критикует Меркель и грубит Макрону (по проблеме Кипра и Ливии).Анкара направила флот с десантом к берегам Ливии, а Париж, обвинив Турцию в росте региональной напряженности, укрепляет военный союз с Афинами и собирается направить корабли в восточную часть Средиземного моря, чтобы поддержать Грецию в споре с Турцией. Напряженность в отношениях между Турцией и Грецией, Кипром сильно возросла. Отношения между Турцией и Грецией традиционно враждебные, несмотря на то, что обе страны — члены НАТО. В 1974 году турецкие войска высадились на Кипре, захватили часть острова и создали Турецкую Республику Северного Кипра, признанную только Анкарой. Новый виток конфликта Анкары и Афин вызван спором по поводу принадлежности энергоресурсов в Восточном Средиземноморье.Анкара довольно успешно сорвала планы Москвы в Сирии. «Турецкий поток» сократили с 4 до 2 ниток, при этом Эрдоган получил козырь в деле шантажа Москвы. Также Анкара значительно урезала закупки российского газа, но нарастила покупки из других источников. Анкара в 2019 году открыла Трансанатолийский газопровод (ТАНАП) — газопровод из Азербайджана через Грузию и Турцию к границе Греции. Далее турки планируют ввести в строй Транскаспийский газопровод, который свяжет Азербайджан и Туркмению, возможно, что и Казахстан. То есть Турция превращается в крупный газовый узел.Теперь Анкара влезает в войну в Ливии, которая также имеет энергетические предпосылки. Турция в союзе с Катаром через правительство Сараджа в Триполи стремится получить контроль над зоной морских владений Ливии, чтобы создать угрозу перспективному газопроводу в Европу из крупных месторождений Восточного Средиземноморья. Зоны имеют стык между собой, что позволяет Анкаре диктовать условия строительства трубы. Противостоит Турции с Катаром другая «газовая» коалиция – Саудовская Аравия, Израиль, Египет, Судан и Россия, которые воюют руками армии маршала Хафтара. К ним же примыкают интересы Франции, Республики Кипр и Греции. То есть Ливия стала полем боя серьёзных игроков. Самсонов Александр Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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