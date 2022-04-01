Эрдоган в личном разговоре с Путиным предложил "президентскую встречу"

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь выразил желание организовать личные переговоры между президентами России и Украины.

После организованной в Стамбуле встречи делегаций России и Украины Анкара рассчитывает на более высокий уровень переговоров. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган вызвался организовать переговоры между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Об этом также говорилось в личной беседе Эрдогана с Путиным. В телефонном разговоре, который состоялся в пятницу, 1 апреля, Эрдоган выразил желание организовать встречу лидеров России и Украины.

"Турция хочет увенчать свои мирные усилия встречей президентов России и Украины", - приводит объяснение этому канцелярия турецкого лидера.

В Кремле отметили, что Путин в разговоре с Эрдоганом поблагодарил его за организацию встречи делегаций России и Украины в Стамбуле. Там также указали, что стороны обсудили гуманитарные вопросы и договорились поддерживать контакт.