Эрдоган уже празднует победу в Сирии: «Асад уйдет в июне»

Коронавирус есть, и его угроза более чем реальна, но, несмотря на это, есть и другие вопросы, которые нужно решать. Как бы мы не хотели забыть, Сирия по-прежнему существует, и ее будущее во многом зависит от действий нашей страны. Но не только нашей. Нельзя отрицать, что важную роль в сирийском конфликте играют турки. Сначала они просто поддерживали оппозицию словами и, как предполагают многие, оружием, а затем и вовсе совершили интервенцию и оккупировали целые районы. Уже несколько лет под их полным контролем находится северная часть провинции Алеппо — Африн. Чуть позже Анкара расширила зону своего влияния — захватила другие части этой мухафазы, а затем по полной вляпалась в идлибскую многострадальную историю. В общем, стараниями Турции в том числе Сирийская арабская республика де-факто республикой не является, а разделена на несколько практически никак не связанных между собой государственных и протогосударственных образований.

И будущий статус САР сегодня сильно беспокоит не только Кремль, но и Реджепа Тайипа Эрдогана вместе с его людьми. Так, на днях бывший глава разведки Генерального штаба Вооруженных сил Турции Исмаил Хакки Пекин опубликовал статью в турецкой версии издания The Independent, где изложил свои взгляды на будущее Сирии. Как и ожидалось, без коронавируса не обошлось. Пекин с этого и начинает, заявляя, что эпидемия серьезнейшим образом отразится на политической жизни большинства стран. По его мнению, во многих государствах и вовсе произойдет смена власти. Сирийская арабская республика — как раз такой случай. «Могу сказать, что правление Башара Асада, вероятнее всего, подойдет к концу» — пишет автор. Более того, он даже называет сроки — июнь. Асад падет в этом месяце, и виной тому коронавирус.

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Жаль, что нет конкретики. Было бы интересно узнать, как эпидемия, даже если она поглотит Сирию, сместит довольно прочно держащегося за место президента. Очевидно, что ситуация не совсем располагает к этому. Народ, скорее, будет переживать за здоровье и волноваться об ассортименте ближайшей аптеки, чем начинать новые бунты. Если же не общество свергнет президента, то каким образом ему навредит коронавирус? Разве что заразиться Башар Асад может с его любовью разъезжать на личном авто по закоулкам Дамаска.

Дальше экс-глава разведки Пекин рассуждает на тему того, какие выгоды из этого может извлечь Турция. Он уверен, что республика в будущем наверняка будет разделена, как она разделена сейчас. Все просто — часть контролирует Дамаск, северо-запад за сирийскими союзниками Анкары, ну а север, и частично восток, будут контролировать курды. Исмаил Пекин допускает, что некая федерация на территории всей САР все же возможна, по крайней мере, на бумаге стороны могут об этом договориться, но фактически центральная власть будет очень слабой. Реальная сила будет в руках периферийных лидеров. В общем, с курдами туркам надо будет что-то делать, продвигая свои интересы в диалогах с Россией и США, которые тоже озабочены, что же делать с автономией для курдов. Ну а Идлиб и мухафаза Алеппо, которые автор называет «Республика Алеппо», обязательно должны контролироваться «подконтрольными» Анкаре силами. Это необходимо для будущего Турции.

Российский военный эксперт Алексей Леонков полагает, что нет никаких оснований соглашаться с Пекином в его фантазиях.

— Это не что иное, как фантазии. Не вижу причин, по которым коронавирус как-то может повлиять на президентство Асада. Реальных факторов для его смещения в ближайшей перспективе нет. По коронавирусу в Сирии ситуация с помощью России меняется в лучшую сторону. Мы отправили туда две большие группы специалистов. Эти люди не просто будут помогать в борьбе с распространяющей болезнью. Их задача сделать то, чего в Сирии раньше не существовало. Речь о войсках радиационной, химической и биологической защиты. Это необходимо в свете того, что сейчас происходит, да и к тому же химические атаки, как мы все знаем, периодически тоже случаются, так что без такого рода войск нельзя обойтись. Это будет большой шаг вперед.

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«СП»: — А что вы думаете по поводу возможной федерализации Сирии в будущем? В Турции тоже рассматривают такой сценарий.

— Это не простой вопрос. Есть несколько вариантов федерализации, и какой из них выберет Дамаск, пока сложно сказать. Очевидно, что усложнять не надо. Но главная проблема в том, что для этого еще не настало время. В Сирии в принципе еще до конца не обозначились политические силы, которые могут закрепиться надолго. Кроме действующих властей, разумеется. Взять курдов. Мы все называем их просто курдами, в том числе езидов, а это не совсем верно. Вообще же сирийские, как и иракские, курды состоят из племен, многие из которых друг с другом не согласны по целому ряду политических и прочих вопросов. Так что просто так дать автономию курдам, которые сами еще не знают, как политически оформить свой регион, не совсем разумно. Да, это возможно, но после появления полноценной политической силы, имеющей широкую поддержку среди племен. Идлиб и Алеппо — главная проблема этих регионов в том, что Турция, по сути, относится к ним, как к несправедливо потерянным территориям. Да, это осколки Османской империи, но такой взгляд не совсем верный.

«СП»: — Вам не кажется, что эта ситуация несколько напоминает украинскую? Для нас Украина — осколок Российской империи, Советского союза.

— Да, тут есть параллели. И как мы не может быть безразличны к Украине, так, похоже, и турки не могут быть безразличны к Идлибу или Алеппо. Но геополитически ситуации разнятся. У турок мало возможностей самостоятельно решать будущее приграничных районов — им постоянно приходится совещаться с Россией и Ираном. И такой широкой поддержкой общества в Идлибе она не пользуется. Да, Анкара имеет какие-то претензии, и она их попытается удовлетворить. Мы должны вести с ней диалог и прислушиваться, но итог один — все территории вернутся под контроль официальных властей. Все переговоры должны рассматриваться сквозь призму территориальной целостности Сирийской арабской республики. А потом уже возможно многое — появление протурецких, проиранских, проливанских и каких угодно еще политических сил, но они не должны угрожать существованию Сирии как единого государства.

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