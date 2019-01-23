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Эрдоган утеплился жилеткой перед встречей с Путиным - фото
23 января 2019, 22:09 • 123 • Политика
Как пошутили журналисты, освещающие визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, политик решил утеплиться перед встречей с Владимиром Путиным, облачившись в жилет.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Москву. В рамках рабочего визита политик встретился с главой России Владимиром Путиным.
Стороны планируют обсудить ряд двусторонних вопросов, а также процесс урегулирования конфликта в Сирии. Однако некоторые журналисты решили поиронизировать над Эрдоганом, обратив внимание на то, что глава государства щеголяет в жилете.
"-20 в Москве. Эрдоган посмотрел прогноз и решил утеплиться жилеткой", - пошутили они в соцсетях, указав на фото
Напомним, ранее стало известно о том, что президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва на встречу с Владимиром Путиным надел пёстрый шарф.
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