Эрдоган утеплился жилеткой перед встречей с Путиным - фото

Как пошутили журналисты, освещающие визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, политик решил утеплиться перед встречей с Владимиром Путиным, облачившись в жилет.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Москву. В рамках рабочего визита политик встретился с главой России Владимиром Путиным.

Стороны планируют обсудить ряд двусторонних вопросов, а также процесс урегулирования конфликта в Сирии. Однако некоторые журналисты решили поиронизировать над Эрдоганом, обратив внимание на то, что глава государства щеголяет в жилете.

"-20 в Москве. Эрдоган посмотрел прогноз и решил утеплиться жилеткой", - пошутили они в соцсетях, указав на фото

Напомним, ранее стало известно о том, что президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва на встречу с Владимиром Путиным надел пёстрый шарф.