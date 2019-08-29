Эрдоган умерит амбиции, но не пойдет против России: Эксперт дал прогноз по Идлибу

Российской стороне удалось добиться прогресса на переговорах с турецкими коллегами по вопросу деэскалации конфликта в Сирии. Об этом РИА ФАН рассказал ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

Ранее президент России Владимир Путин провел переговоры с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По итогам диалога российский лидер рассказал о достижении договоренностей по ситуации на территории Сирии.

Как пояснил Долгов, реальная стабилизация в провинции Идлиб произойдет только после того, как зона деэскалации перейдет под контроль сирийской армии. Существенного прогресса удалось добиться, отбив у террористов город Хан-Шейхун.

При этом прошлые выпады Эрдогана не согласовывались с идеей мирного процесса. Учитывая это, Турция все же была вынуждена умерить свои амбиции, хотя полностью от них не отказывается.

"Я думаю, Анкара будет больше учитывать интересы Сирии, связанные с сохранением собственной территориальной целостности и суверенитета, и, конечно, РФ", - пояснил эксперт.

В начале августа командование армии Сирии приняло решение возобновить боевые действия против незаконных бандформирований в провинции Идлиб. Как подчеркнули в Дамаске, поддерживаемые Турцией боевики отказались соблюдать соглашение о прекращении огня в зоне деэскалации Идлиб, в результате чего пострадали мирные жители.

При этом сирийская сторона полностью соблюдала взятые на себя обязательства. По мнению САР, Анкара игнорирует положения принятого в Сочи соглашения, что создает угрозу распространения терроризма в регионе.