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Эрдоган умерит амбиции, но не пойдет против России: Эксперт дал прогноз по Идлибу
29 августа 2019, 01:39 • 52 • Политика
Эксперт Борис Долгов дал прогноз по нормализации обстановки в сирийской провинции Идлиб, указав на то, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не пойдет против воли России и умерит амбиции.
Российской стороне удалось добиться прогресса на переговорах с турецкими коллегами по вопросу деэскалации конфликта в Сирии. Об этом РИА ФАН рассказал ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.
Ранее президент России Владимир Путин провел переговоры с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По итогам диалога российский лидер рассказал о достижении договоренностей по ситуации на территории Сирии.
Как пояснил Долгов, реальная стабилизация в провинции Идлиб произойдет только после того, как зона деэскалации перейдет под контроль сирийской армии. Существенного прогресса удалось добиться, отбив у террористов город Хан-Шейхун.
При этом прошлые выпады Эрдогана не согласовывались с идеей мирного процесса. Учитывая это, Турция все же была вынуждена умерить свои амбиции, хотя полностью от них не отказывается.
"Я думаю, Анкара будет больше учитывать интересы Сирии, связанные с сохранением собственной территориальной целостности и суверенитета, и, конечно, РФ", - пояснил эксперт.
В начале августа командование армии Сирии приняло решение возобновить боевые действия против незаконных бандформирований в провинции Идлиб. Как подчеркнули в Дамаске, поддерживаемые Турцией боевики отказались соблюдать соглашение о прекращении огня в зоне деэскалации Идлиб, в результате чего пострадали мирные жители.
При этом сирийская сторона полностью соблюдала взятые на себя обязательства. По мнению САР, Анкара игнорирует положения принятого в Сочи соглашения, что создает угрозу распространения терроризма в регионе.
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