«Эрдоган умеет оценивать риски»: сможет ли Киев добиться закрытия Босфора для кораблей ВМФ России

Украина намерена попросить Турцию закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для российских военных кораблей. Об этом сообщил командующий ВМСУ Игорь Воронченко. Принятая в 1936 году конвенция Монтрё, на которую ссылается Воронченко, разрешает Турции закрывать проливы для воюющих государств. Однако эксперты напоминают, что Россия и Украина не находятся в состоянии войны. Кроме того, по мнению политологов, Анкара не станет жертвовать взаимовыгодным сотрудничеством с Москвой в угоду Киеву.

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил о намерении добиваться от Турции закрытия проливов Босфор и Дарданеллы для кораблей ВМФ России.

«В соответствии с нормами конвенции Монтрё, а именно пункта 19, будем пытаться просить закрытия пролива Босфор в Турецкой Республике для того, чтобы россияне знали, как нарушать нормы международного права», — сообщил Воронченко, выразив уверенность, что мировое сообщество должно осудить «агрессию» России в Керченском проливе.

Конвенция Монтрё о статусе проливов была принята в Швейцарии в 1936 году. Документ предполагает ряд ограничений на проход военных судов в Чёрном море. Однако в мирное время корабли всех держав, в том числе боевые, имеют право на свободное форсирование проливов.

Турция может закрывать Босфор и Дарданеллы только в военное время. В частности Анкара имеет право не пускать иностранные корабли, если ей угрожает опасность. Также Турция может пойти навстречу просьбам одной из воюющих сторон, которая стала «жертвой нападения», и закрыть проливы для флота агрессора.

«Командующий ВМС Украины, наверное, плохо знаком с международными правовыми документами. Украина может попросить Турцию о чём угодно, но закрыть проливы Анкара не имеет права, так как Москва и Киев не находятся в состоянии войны как де-юре, так и де-факто», — отметил в беседе с RT кандидат юридических наук, доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.

Руководитель политического направления Центра изучения современной Турции Юрий Мавашев уверен, что Анкара не станет закрывать Босфор и Дарданеллы вне зависимости от того, как будут развиваться российско-украинские отношения. По его словам, у Анкары нет причин жертвовать взаимовыгодным сотрудничеством с Москвой.

Учения ВМС Украины и США

© Пресс-служба ВМС Украины

«Анкара пропускала корабли ВМФ даже после так называемого самолётного кризиса (удар по российскому бомбардировщику Су-24М 24 ноября 2015 года. — RT). С чего бы Турции вдруг так рисковать сейчас, подыгрывая Украине? Да, у Анкары и Киева вполне дружественные отношения. На официальном уровне турки не будут критиковать Украину, но и поддерживать её каким-либо образом — тоже», — пояснил в беседе с RT Мавашев.

Также эксперт напомнил, что Россию и Турцию связывают крупные взаимовыгодные проекты в сфере обороны (поставка зенитных ракетных комплексов С-400), а также энергетики (строительство «Турецкого потока»). По словам Мавашева, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган «умеет считать деньги и оценивать риски».

«Алармистские возгласы»

25 ноября корабли береговой охраны ФСБ заблокировали в Керченском проливе бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также морской буксир «Яны Капу» ВМС Украины за нарушение государственной границы РФ и неподчинение законным требованиям со стороны российских пограничников.

Суда соседнего государства направлялись из Одессы в Азовское море. При этом группировка судов ВМСУ не подала соответствующей заявки и зашла в территориальные воды РФ.

Российские пограничники потребовали от украинских кораблей немедленно остановиться. Однако вместо этого суда ВМСУ начали опасные манёвры. В результате катер ФСБ «Изумруд» из 30-миллиметровой пушки открыл огонь по «Бердянску», а «Яны Капу» был остановлен после тарана другим российским кораблём. Утром 26 ноября украинские суда были доставлены в порт Керчи для «дальнейшего разбирательства».

Согласно найденным сотрудниками ФСБ документам, украинским морякам была поставлена задача совершить переход «скрытным порядком». При этом обнаруженный среди документов рукописный конспект правил пересечения канала свидетельствует, что моряки были осведомлены о порядке его прохождения.

Однако украинская сторона восприняла действия российской береговой охраны как акт агрессии. По мнению Киева, препятствование проходу группировки ВМСУ и её последующий «захват», сопровождавшийся «пленением» моряков, является нарушением принципов международного морского права и Договора с РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 24 декабря 2003 года.

26 ноября Верховная рада одобрила указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения. Данный режим, предусматривающий ограничение некоторых прав и свобод граждан, распространяется на десять регионов Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем. Он будет действовать в течение 30 дней.

Как заявил Порошенко, украинские войска будут готовы отразить возможное вторжение российских ВС на побережье Азовского моря, а также в Донецкую и Запорожскую области. Обращаясь к ветеранам АТО, президент попросил их «быть наготове». Он подчеркнул, что в кратчайшие сроки должны быть приняты все необходимые меры, чтобы «остановить врага и защитить государство».

Комментируя действия Порошенко, Николай Топорнин пояснил, что военное положение не может выступать доказательством «агрессии» России или каких-либо иных иностранных войск. По его словам, признаки нападения одного государства на другое должны быть зафиксированы в международных документах. Кроме того, у воюющих государств не может существовать полноценных дипломатических и консульских отношений.

«Конечно, сейчас войны формально не объявляются. На примере Югославии и Ливии мы видим, что агрессор не уведомляет жертву о нападении по дипломатическим каналам. Однако признаки войны почти всегда отражаются в актах международных институтов. Киев постоянно говорит об агрессии России, однако продолжает вести с ней торгово-экономическое сотрудничество и не закрывает дипучреждения. Поэтому все алармистские возгласы Киева — это блеф, который не прекращается с 2014 года», — констатировал Топорнин.

Реакция НАТО

29 ноября в интервью немецкой газете Bild Порошенко призвал страны — члены НАТО развернуть военно-морские силы в Азовском море. Президент Украины считает, что присутствие кораблей Североатлантического альянса станет наиболее эффективной мерой для «обеспечения безопасности». За день до этого глава государства попросил военный блок направить корабли в Чёрное море. В частности, он рассчитывает на помощь Германии.

Комментируя призывы Порошенко, пресс-секретарь Североатлантического альянса Оана Лунгеску отметила, что не видит смысла в наращивании военного присутствия блока в Чёрном море. По её словам, ВМС стран — членов НАТО в текущем году провели 120 дней в Чёрном море, что на 40 дней больше, чем в 2017-м.

Учения морской пехоты Украины

© Пресс-служба ВМС Украины

«Порошенко пытается получить хоть какую-то выгоду из инцидента в Керченском проливе. Но как корабли НАТО могут оказаться в Азовском море? В альянсе прекрасно осознают, что украинский президент толкает их на столкновение с Россией. Ведь единственный путь в Азов пролегает под аркой Крымского моста. По суше могут быть переброшены лишь небольшие катера и надувные лодки», — пояснил в беседе с RT военный аналитик Юрий Кнутов.

Эксперт убеждён, что Запад ограничится выражением «глубокой озабоченности» и не станет оказывать Украине военную поддержку. В то же время Кнутов считает, что Соединённые Штаты могут воспользоваться очередным витком напряжённости в отношениях Москвы и Киева, чтобы увеличить частоту посещения Чёрного моря.

«Вашингтон не заинтересован в том, чтобы Украина обладала реальной возможностью оказать России сопротивление. Ни денег, ни бесплатных кораблей Киев не получит. Украина для американцев — это всего лишь инструмент раздражения Москвы. Инцидент в Керченском проливе — красноречивое доказательство отсутствия у Запада желания каким-либо образом заступаться за своего восточного «партнёра», — резюмировал Кнутов.