Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Визит Зеленского в США теряет смысл": Байден уже отдал приказ Пентаго...
Байден скоро сообщит Зеленскому о смене статуса Украины - депутат Рады
На прощание Меркель из Украины выпустили истеричное послание
Русских попытались подловить с земли. Провокация в Сирии провалилась
Главная / Политика

Эрдоган: Турция купит у России ещё один полк С-400

29 августа 2021, 15:25  •  36 • Политика
Турция намерена приобрести у России ещё один полк системы ПВО С-400.
Турция намеревается приобрести у России второй полк системы ПРО С-400.
Об этом заявил в воскресенье, 29 августа, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Нет никаких сомнений. Мы с Россией предпринимаем много шагов, будь это С-400 или другие темы в сфере оборонной промышленности,
- цитирует "РИА Новости" ответ главы Турции на соответствующий вопрос.
Ранее сообщалось, что Турция может приобрести американские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) "Патриот" (Patriot), но это никак не повлияет на её более ранние планы по закупке С-400 у России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





36
Источник
Похожие новости
29 августа 2021, 06:15
Политолог: Зеленский хочет убрать немцев и французов из соглашений по Донбассу
29 августа 2021, 06:15
"Апокалипсис сегодня": Витязева показала видео британской версии
29 августа 2021, 01:40
Новую атаку на русский язык в Казахстане скрыли за популярной игрушкой
29 августа 2021, 09:55
Генерал: Черноморский флот полностью обнулил украинского "разрушителя Крымского моста"
29 августа 2021, 06:15
Эксперт: Германии и Европе нужна вся мощность "Северного потока - 2"
29 августа 2021, 01:40
У талибов* больше американских "Джавелинов", чем у всей армии Украины - Шойгу
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 августа 2021, 02:30
Публично не признавшего Крым Дуду поправили поляки: "Не понимает"
28 августа 2021, 02:45
"Визит Зеленского в США теряет смысл": Байден уже отдал приказ Пентагону по Украине
26 августа 2021, 15:00
Русские расхохотались в ответ на "оглушительный визг" главы "Нафтогаза": "Вкусно" сказал"
28 августа 2021, 00:55
Русских попытались подловить с земли. Провокация в Сирии провалилась
27 августа 2021, 23:05
Просто и гениально: Американский эксперт назвал удивительную особенность ракеты "Циркон"
22 августа 2021, 16:35
Меркель и Зеленский сделали совместные заявления по итогам встречи в Киеве
28 августа 2021, 18:20
Убивали не террористы: Очевидцы бойни в Кабуле рассказали о скрытом в США факте
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.