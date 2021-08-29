Эрдоган: Турция купит у России ещё один полк С-400

Турция намерена приобрести у России ещё один полк системы ПВО С-400.

Турция намеревается приобрести у России второй полк системы ПРО С-400.

Об этом заявил в воскресенье, 29 августа, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Нет никаких сомнений. Мы с Россией предпринимаем много шагов, будь это С-400 или другие темы в сфере оборонной промышленности,

- цитирует "РИА Новости" ответ главы Турции на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что Турция может приобрести американские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) "Патриот" (Patriot), но это никак не повлияет на её более ранние планы по закупке С-400 у России.