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Эрдоган: Турция купит у России ещё один полк С-400
29 августа 2021, 15:25 • 36 • Политика
Турция намерена приобрести у России ещё один полк системы ПВО С-400.
Турция намеревается приобрести у России второй полк системы ПРО С-400.
Об этом заявил в воскресенье, 29 августа, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
- цитирует "РИА Новости" ответ главы Турции на соответствующий вопрос.
Ранее сообщалось, что Турция может приобрести американские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) "Патриот" (Patriot), но это никак не повлияет на её более ранние планы по закупке С-400 у России.
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