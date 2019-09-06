Эрдоган требует у Европы миллиарды евро, угрожая толпами беженцев

Автор:

Латышев Сергей

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Евросоюзу, что откроет минимум миллиону беженцев двери в Европу, если его страна не получит от Брюсселя дальнейшей финансовой поддержки на их нужды, а от США — согласия на создание в Сирии обширной «зоны безопасности» для перемещения туда из своей страны части оказавшихся в ней сирийских беженцев. То есть фактически на то, чтобы аннексировать под этим предлогом часть сирийской территории с целью обезопасить Турцию от курдских повстанцев.

Заявление Эрдогана косвенно бьёт и по России: теперь у европейцев появится дополнительный повод требовать от Москвы остановки сирийского наступления в Идлибе, чтобы в Турцию не устремились новые потоки беженцев, которые потом переместятся в Европу.

Если у турецкого президента получится, о поражении турок в Идлибе вспоминать не будут. В общем, миллиарды евро, округление территории, статус-кво в Идлибе, или Европа столкнётся с новым нашествием нелегалов. Несколько лет назад эрдогановский шантаж Брюсселя беженцами удался. Что будет на этот раз?

Что сказал Эрдоган?

Выступая накануне в Анкаре перед членами правящей партии, турецкий президент пригрозил Брюсселю «распахнуть ворота» в Европу для беженцев из Сирии, если Анкара не получит международной поддержки в решении проблемы с их размещением, как в финансовом отношении, так и территориально — в 30-40-й «зоне безопасности» вдоль границы с Сирией на её территории.

Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана нередко называют новым турецким султаном, и это, по сути, так и есть. Фото: www.globallookpress.com

У нас нашли приют четыре миллиона беженцев. До какого-то момента мы тянем этот груз, но извините, мы не можем это делать бесконечно,

— сказал Эрдоган.

Президент Турции добавил:

Мы не можем справиться с этим бременем в одиночку.

Турецкий лидер предостерёг, имея в виду также и Вашингтон, что Турция «будет вынуждена распахнуть двери» в Европу для минимум миллиона беженцев, если ЕС не будет предоставлять его стране дальнейшую финансовую помощь, а создание согласованной с США «зоны безопасности» сорвётся. Президент Турции дал понять, что именно так и будет, если она не появится к концу сентября.

По словам Эрдогана, цель Турции заключается в том, чтобы переместить из южных районов страны в «зону безопасности» в Сирии «не менее миллиона» сирийцев в условиях, когда наступление сирийских войск в Идлибе приведёт к появлению в Турции новых беженцев.

Что это означает?

Соответственно, если «не менее», а, скорее всего, свыше миллиона сирийцев вернуть в Сирию не удастся, им прямая дорога в Европу. В 2015 году Турция смогла успешно логистически обеспечить массовый «сброс» в Европу через Эгейское море накопившихся в стране настоящих и мнимых беженцев, миллион которых осел лишь в одной Германии. Эта операция дестабилизировала Германию и другие европейские страны, изменила их политические ландшафты и обрекла на колоссальные расходы. Прежде всего на приём и содержание неспособных и нежелающих интегрироваться нескольких миллионов нелегалов, к которым скоро присоединится уже на законных основаниях не меньшее число членов их семей. ФРГ, например, тратит теперь ежегодно на содержание «своих» нелегальных мигрантов несколько десятков миллиардов евро.

Однако кое-что перепало и Турции. В 2016 году Анкара и Брюссель достигли соглашения по нелегальным мигрантам, направляющимся из Турции в страны Евросоюза. Договор, затруднивший беженцам путь в ЕС, вступил в силу 20 марта 2016 года. Он, в частности, предусматривает возвращение на турецкую территорию всех нелегальных мигрантов, прибывших в Грецию из Турции после определённого срока. Вернее, обмен каждого возвращённого таким образом нелегала на одного сирийского беженца, уже находящегося в Турции. В ответ на меры по пресечению путей нелегальной миграции через Турцию в ЕС, которые турецкие власти должны были бы и так принимать, как это было ранее, Брюссель обещал выплатить Анкаре шесть миллиардов евро на реализацию проектов для беженцев в сферах образования, здравоохранения, инфраструктуры, а также жилья. В своей вчерашней речи Эрдоган утверждал, что из этой суммы Турция получила «всего» три миллиарда евро, а сама якобы потратила на нужды мигрантов 40 миллиардов долларов.

Все настоящие беженцы находятся в лагерях неподалёку от родных мест, «убежать» за тысячи километров способны только переселенцы. Фото: www.globallookpress.com

Понятно, что эта колоссальная цифра взята с потолка, и что турки больше прикарманили, чем потратили на каких-то беженцев из Сирии, которую считают своей непутёвой и отбившейся от рук провинцией. Но она показывает размеры турецких аппетитов, даёт представление о том, какую «дань» Эрдоган намерен получить от ЕС просто за то, чтобы турецкое государство выполняло свои обычные функции по охране границ.

Что грядёт?

Договорённость между Анкарой и Брюсселем по беженцам всё чаще пробуксовывает с обеих сторон, кое-как выполняется, но вот-вот развалится, о чём и предупредил Эрдоган. А чтобы его угрозы воспринимали в Европе серьёзно и побыстрее собирали «дань», он уже приоткрыл «дверь в Европу» для нелегалов. В последнюю неделю августа, по свидетельству греческой печати, в страну по Эгейскому морю прибыли свыше дюжины лодок, в которых находилось 600 мигрантов. Это первый случай одномоментного проникновения в Грецию столь большого числа беженцев за последние три года. Причём если раньше у мигрантов был популярен морской путь, то теперь не меньшим успехом пользуется и сухопутный — через совместную и местами заминированную границу с Грецией во Фракии. Причастность к этому турецких властей очевидна.

По данным МВД Турции, количество нелегальных мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь границу с европейскими странами, то есть ещё и с Болгарией, увеличилось на 42% в период с января по август 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первые восемь месяцев текущего года в Турции было задержано около 235 тысяч нелегальных мигрантов, пытавшихся пробраться в Европу.

А теперь давайте представим, что будет, когда нелегалов совсем перестанут задерживать. Мало того, подгонят к лагерям беженцев многочисленные автобусы, повезут с ветерком к греческим и болгарским морским и сухопутным границам, снабдят понтонами, покажут тропинки, где нет мин, а с другой стороны границ беженцев будут ожидать сотни гуманных, благодаря щедрым дотациям Сороса и Ко, правозащитников с методичками, что и как делать дальше. И мы увидим воскрешение «Балканского маршрута», который на этот раз желающие поскорее превратить Европу в Еврабию постараются сделать более комфортным и быстрым.

Так что у Эрдогана может получиться ещё и потому, что ему будут подыгрывать в этом в некоторых европейских столицах. Хотя много «живых денег» он вряд ли получит. Вот если бы он был Гюленом, тогда другое дело. И тем не менее та или иная «дань» всё равно будет. Так печальное прошлое становится мрачным будущим.