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«Это не угроза»: Эрдоган обвиняет РФ в несоблюдении договоренностей
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Эрдоган ставит Путину последний «ультиматум» по Сирии

29 января 2020, 21:24  •  105 • Война
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей в рамках сочинского и астанинского форматов по Сирии. По мнению турецкого лидера, не только Москва, но и Тегеран перестали соблюдать договоренности по урегулированию ситуации в Сирии.
«Мы ожидали до нынешнего момента (что Россия будет соблюдать эти договоренности — ред.), но отныне мы намерены действовать сами. Это не угроза, а ожидание того, что Россия направит режиму (Асаду — ред.) необходимое предупреждение», — заявил он.
По его словам, у Анкары заканчивается терпение из-за непрекращающихся ударов сирийских правительственных сил в провинции Идлиб.
«Россия будет действовать иначе — или с режимом, или с Турцией. Россия говорит нам, что они борются с террористами. Кто это? Люди, сражающиеся за свою землю?» — махал ятаганом Эрдоган.
28 января стало известно, что бойцы сирийской правительственной армии взяли под контроль стратегически важный город Маарат ан-Нуман в провинции Идлиб, еще в 2012 году захваченный экстремистами. Через Маарат ан-Нуман проходит автомагистраль, связывающая Дамаск с Алеппо. Кроме того, город считался важным оплотом оппозиции.
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В тот же день Эрдоган провел телефонный разговор о ситуации в Сирии с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого они, по словам спикера Белого дома Джада Дира, договорились об общих целях в регионе, так как считают, что столкновения в Идлибе должны прекратиться.
Перед этим в препятствовании установлению режима прекращения огня в Сирии обвинил Россию и Иран госсекретарь США Майк Помпео.
«Беспощадные действия России, иранский режим, Хезболла» и режим Асада напрямую препятствуют установлению перемирия на севере Сирии", — написал он Twitter. По его словам, американская сторона осуждает варварские нападения и призывает к немедленному прекращению огня.
Ранее американские СМИ писали о том, что Башар Асад приступил к самому активному наступлению с начала почти девятилетней гражданской войны в стране. По их мнению, это свидетельствует о начале финальной битвы между формированиями Сирийской свободной армии (ССА), поддерживаемыми Турцией, и сторонниками Асада, которых поддерживают Россия и Иран.
Выходит, мирный план сорван? А что теперь с «астанинским» процессом, который, по словам турецкого президента, затих или приглушен? На этом наш союз с Турцией завершается? А ведь столько было надежд, что он продолжится и в Ливии, и не только…
Эксперт Института глобализации и социальных движений по проблемам Ближнего Востока Михаил Балбус призывает не относиться к словам Эрдогана с такой серьезностью.
— Это дежурный протест. Реальных действий за ним не следует. Протест необходим для успокоения протурецкой части боевиков, действующих в Идлибе.
Если же говорить о том, что кто-то что-то не выполняет, хочу напомнить: в публичной части сделки между Россией, Ираном и Турцией последняя взяла на себя обязательства обеспечить свободный проезд по трассе М5 (Хама-Алеппо). В реальности Турция не может этого обеспечить, так как этот регион контролирует когломерат радикальных группировок во главе с бывшим «фронт Нусра» *, он же филиал «Аль-Каиды» **.
«СП»: Какие в Идлибе общие интересы у США и Турции?
— И США, и Турция заинтересованы во временной консервации конфликта — каждый по своим причинам. Потому им не выгодно освобождение территории от боевиков.
«СП»: А чего добивается Дамаск?
— Цель проправительственных сил — полное освобождение трассы М5 и прилегающих к ней территорий, а также освобождение территорий к западу и северо-западу от Алеппо. Интересы РФ в идлибской зоне деэскалации по вопросам данной операции в принципе совпадают. Они расходятся в общем вопросе прямых переговоров между Дамаском и Анкарой.
«СП»: Эрдоган говорит о приостановке «астанинского процесса». Что это может означать?
— Слова Эрдогана никак не согласуются с делами. Фактически протурецкие боевики отводятся из провинции Идлиб в Ливию для поддержки турецких интересов, завязанных на правительстве Сараджа.
В словах Эрдогана кроется стремление пересмотреть сделку с Россией в условиях фактического краха прошлых договорённостей по причине неспособности Турции обеспечить свои обязательства.
«СП»: — Турция в реальности не контролирует идлибские группировки?
— Турция может повлиять лишь на часть группировок, в Идлибе же большую часть занимает «Хайят тахрир аш-шам». ***. Вот на них Турция не влияет…
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— Обе стороны нарушают договорённости, — считает руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семенов.
— Можно конечно сказать, что и Эрдоган не смог вывести силы радикалов «Хайят тахрир аш-шам» из 20 км зоны, предусмотренной сочинскими договоренностями от 2018 года и заменить их там на умеренные группировки. Но с другой стороны, это тоже было скорее техническим решением, так как сами соглашения в Астане о создании зон деэскалации подразумевали то, что операций там проводиться не будет. Но Анкара сама позволила Асаду и РФ взять под контроль три другие зоны деэскалации, даже поспособствовав этому.
Нынешняя операция вряд ли выходит за те границы, которые установили Россия и Турция в Идлибе для передачи его части режиму Асада. Возмущение Эрдогана вызвано тем, что, возможно, были некоторые договорённости о временном перемирии в Идлибе, которое бы позволило России и Турции более плотно заняться ливийской темой, но Москва сначала не смогла удержать Дамаск от нового наступления, а затем и сама начала его поддерживать.
*Группировка «Джебхат ан-Нусра» решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года была признана террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена
** «Аль-Каида» решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года была признана террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.
*** «Хайят тахрир аш-шам» решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года признана террористической организацией, её деятельность на территории России запрещена.
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