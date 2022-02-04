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Эрдоган спасёт Путина от ловушки - Sabah

04 февраля 2022, 23:40  •  74 • Политика
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спасёт президента России Владимира Путина от ловушки, сообщает турецкое издание Sabah. Анкара объявила себя новым другом России и Украины.
Турция просит Москву не принимать в штыки недавнюю поездку Эрдогана в Киев и выкрикивания там лозунгов украинских националистов. Как пишет автор турецкого издания (перевод предоставлен "ИноСМИ"), Анкара хочет выступить посредником в споре между Россией и Украиной. Журналист отмечает, что для русских это отличная возможность, поскольку Турция является членом НАТО, а это значит, что России будет проще доносить свои сигналы до Запада.
Турецкие власти заинтересованы в урегулировании украинского кризиса не только ради повышения собственного престижа, но и ради обеспечения безопасности. Анкаре очень не нравится, что стремительно разрастающийся конфликт постепенно перебрасывается на Чёрное море (имеется в виду постоянные заходы натовских судов и военно-морские учения с Украиной).
Автор материала считает, что предлагая свои услуги посредника, Эрдоган спасает Путина от ловушки, приготовленной ему США. По его словам, Америка пытается втянуть Россию в войну с Украиной, а Турция может этому помешать.
Стали появляться сообщения, согласно которым Путин на самом деле может попасть в ловушку США,
- пишет издание.
Напомним, что американские СМИ уже третий месяц сообщают о якобы готовящемся нападении России на Украину, не приводя при этом никаких доказательств. В Москве уже неоднократно опровергали этот фейк, однако это не останавливает близкую к американским демократам прессу продолжать делать вбросы.

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