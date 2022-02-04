Эрдоган спасёт Путина от ловушки - Sabah

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спасёт президента России Владимира Путина от ловушки, сообщает турецкое издание Sabah. Анкара объявила себя новым другом России и Украины.

Турция просит Москву не принимать в штыки недавнюю поездку Эрдогана в Киев и выкрикивания там лозунгов украинских националистов. Как пишет автор турецкого издания (перевод предоставлен "ИноСМИ"), Анкара хочет выступить посредником в споре между Россией и Украиной. Журналист отмечает, что для русских это отличная возможность, поскольку Турция является членом НАТО, а это значит, что России будет проще доносить свои сигналы до Запада.

Турецкие власти заинтересованы в урегулировании украинского кризиса не только ради повышения собственного престижа, но и ради обеспечения безопасности. Анкаре очень не нравится, что стремительно разрастающийся конфликт постепенно перебрасывается на Чёрное море (имеется в виду постоянные заходы натовских судов и военно-морские учения с Украиной).

Автор материала считает, что предлагая свои услуги посредника, Эрдоган спасает Путина от ловушки, приготовленной ему США. По его словам, Америка пытается втянуть Россию в войну с Украиной, а Турция может этому помешать.

Стали появляться сообщения, согласно которым Путин на самом деле может попасть в ловушку США,

- пишет издание.

Напомним, что американские СМИ уже третий месяц сообщают о якобы готовящемся нападении России на Украину, не приводя при этом никаких доказательств. В Москве уже неоднократно опровергали этот фейк, однако это не останавливает близкую к американским демократам прессу продолжать делать вбросы.