Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Закрытие госграницы в Ухани и разработка вакцины: как развивается ситуация с кор...
Соловьев ОЦЕНИЛ профессионализм нового кабмина: состав удивительный! // Вечер с ...
Путин поручил продлить материнский капитал и сделать бесплатным интернет
В Госдуме раскрыли алгоритм принятия поправок в Конституцию
Главная / Украина

Эрдоган совершит визит на Украину 3 февраля

27 января 2020, 17:09  •  27 • Украина
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен посетить Украину 3 февраля, сообщили в администрации турецкого лидера.
 
Reuters
 

«Наш президент планирует визит на Украину 3 февраля», — приводит сообщение РИА Новости.

Программа визита будет объявлена позднее.

В ноябре Эрдоган провёл телефонные переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которых обсуждались вопросы подготовки соглашения о свободной торговле между двумя странами.

Летом 2019 года Зеленский посетил Анкару и пригласил турецкую сторону принять участие в восстановлении инфраструктуры Донбасса.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



27
Источник
Похожие новости
27 января 2020, 00:54
Зеленский высказался о гибели двух бойцов ВСУ в Донбассе
26 января 2020, 11:54
Блогер сравнил цены на продукты в Донецке и Киеве
25 января 2020, 22:54
В Киеве обвинили Москву в краже истории «Украины-Руси»
26 января 2020, 21:39
Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу
26 января 2020, 02:09
Варшавские запросы: почему Польша требует от России компенсацию за Вторую мировую войну
26 января 2020, 02:09
Кравчук назвал способы возвращения Украине Крыма и Донбасса
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 января 2020, 02:09
Кравчук назвал способы возвращения Украине Крыма и Донбасса
24 января 2020, 20:54
Искали с ноября: в Чите арестовали мужчину, скрывавшегося с детьми от полиции и органов опеки в заброшенном бараке
24 января 2020, 11:24
"Неизвестно, чем это кончится": "Токсичному" Зеленскому пора задуматься. Михеев назвал три причины
25 января 2020, 00:24
"Даже Бог не сохранил жизнь": Гозман не только оскорбил Победу, но и забыл о героях Великой Отечественной войны
25 января 2020, 03:39
"Уже полчаса слышны взрывы": ВСУ обстреливает Донецк из тяжёлой артиллерии, сообщают источники
26 января 2020, 02:24
"Русские не могли совершить добра": Публицист объяснил "позорную речь" Пенса в Израиле
23 января 2020, 19:09
"В курятник миллиардеров прилетела граната". Заставляющего олигархов платить Белоусова пытаются свалить всеми силами
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.