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Эрдоган совершит визит на Украину 3 февраля
27 января 2020, 17:09 • 27 • Украина
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен посетить Украину 3 февраля, сообщили в администрации турецкого лидера.
Reuters
«Наш президент планирует визит на Украину 3 февраля», — приводит сообщение РИА Новости.
Программа визита будет объявлена позднее.
В ноябре Эрдоган провёл телефонные переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которых обсуждались вопросы подготовки соглашения о свободной торговле между двумя странами.
Летом 2019 года Зеленский посетил Анкару и пригласил турецкую сторону принять участие в восстановлении инфраструктуры Донбасса.
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