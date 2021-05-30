Эрдоган сообщил дату строительства нового турецкого канала "Стамбул"

Если проект реализуют, то он станет крупнейшей инфраструктурной постройкой за всю историю Турции и поможет снизить транспортную нагрузку на Босфор.

В Турции назвали дату начала строительства нового канала "Стамбул", который будет проложен в обход пролива Босфор. Старт работ запланирован на конец июня. Об этом рассказал прессе глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Где-то в конце июня мы заложим первый камень в строительство канала "Стамбул". Безусловно, есть те, кто обеспокоен этим мегапроектом. Но это не остановит нас", - заявил президент Турции во время выступления в Стамбуле. Эрдоган считает, что реализация проекта канала "Стамбул" повысит стратегическую значимость мегаполиса Турции. Над каналом будет шесть мостов.

"Вы увидите шесть мостов над каналом. На обоих берегах новой искусственной водной артерии будут построены два города, они украсят облик Стамбула", - добавил глава Турции.

Турция запланировала строительство нового канала, который будет проходить параллельно проливу Босфор. По задумке, новый канал должен соединить Мраморное и Чёрное моря. О возможности создания нового канала президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил ещё в 2011 году, будучи тогда премьером.

Если проект удастся реализовать, это станет масштабнейшей инфраструктурной инициативой в истории Турции и позволит резко уменьшить транспортную нагрузку на Босфор.