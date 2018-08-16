Эрдоган собрался остановить Россию в Идлибе

Страсти вокруг Идлиба разгораются с каждым днем все сильнее. Недавно много шума наделала информация об Отрядах народной самообороны, воюющих здесь против оппозиции совместно с Асадом. Некоторые курдские лидеры подтверждали эту информацию. Правда, потом риторика начала меняться. Оказалось, будто бы курды никого не посылали в Идлиб, а их политики имели в виду совсем другое. Но при этом воевать с терроризмом они готовы, как сообщалось, везде в Сирии, однако спустя еще несколько часов даже потенциальная кооперация с Дамаском вообще стала отвергаться — оказалось, что это невозможно и тому подобное.

Вслед за этим пронеслась новость о старте операции правительственных сил в Идлибе. Информационные агентства различных стран региона сообщали о начале массированных бомбардировок на юге и востоке этой мухафазы. И это правда. Дамаск действительно обозначил провинцию своей очередной целью. Однако официальные лица Сирии говорят, что полноценное наступление еще не началось, а то, что происходит, можно назвать лишь подготовкой. Так что теперь СМИ довольно аккуратны в оценках по вопросу кампании в Идлибе.

А вот в Турции с некоторой опаской отнеслись к тому, что делает Асад. В Анкаре посчитали, что операция все-таки уже началась и ее необходимо остановить. Так на днях пресс-секретарь Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что его государство призывает к немедленному прекращению военной активности Дамаска и России в Идлибе. При этом, по его словам, Турция взяла на себя обязательство предотвращать «ошибки, которые режим допустил в других частях Сирии — в Даръа, Хомсе».

Это недвусмысленный намек на то, что Анкара выступает против совместной операции России и Дамаска в провинции. Раньше турки не выступали с какими-то определенными заявлениями на этот счет, но теперь, когда час Х близок, они посчитали своей обязанностью обозначить приоритеты. В общем-то, в этом нет ничего удивительного, ибо Турция всегда поддерживала в Сирии исключительно оппозицию, при этом Асад считался чуть ли не врагом. Однако были все же надежды, что в период бурного развития российско-турецких отношений Эрдоган поступится кое-какими своими принципами. Кто знает, быть может в будущем так и будет, но пока Анкара даже не собирается выводить оставшийся в Идлибе контингент, хотя еще несколько месяцев назад часть постов и наблюдательных пунктов была ликвидирована. Тогда это связывали с какими-то договоренностями между Путиным и Эрдоганом, но, по всей видимости, на то были иные причины. И теперь возникает главный вопрос — что дальше?

Турция будет военным способом останавливать правительственные войска? И ее не смущает даже перспектива столкновений с россиянами? Или же дипломаты Эрдогана проделают великолепную работу и отговорят Асада и Кремль от освобождения Идлиба?

Турецкий эксперт Эндер Имрек полагает, что серьезного недопонимания между Турцией и Россией на данный момент нет. Оно может появиться в случае с Идлибом или каким-нибудь смежным вопросом, но преодолеваться оно будет гарантированно дипломатией.

— Военные столкновения исключены. Каждая из сторон этого не допустит. Когда был инцидент с самолетом (речь о сбитом турками российском Су-24 в конце ноября 2015 года — авт.), мы могли в этом убедиться. Были большие опасения, но Россия проявила сдержанность, ограничившись санкциями. Турция точно так же не заинтересована в подобных проблемах. Так что даже самый худший сценарий предусматривает только торговую войну. Но очевидно, что стороны понемногу заходят в тупик. Россия не может сейчас отказаться от поддержки Асада. Ему даны гарантии, а нейтралитет фактически будет означать отказ от них. У Турции же есть определенные обязательства перед оппозицией, в частности перед Сирийской свободной армией. Если в Идлибе оппозиция останется без поддержки, то Эрдоган не избежит больших проблем в Алеппо. Сирийская свободная армия действует совместно с Турцией в Алеппо против Отрядов народной самообороны и родственных формирований. Бездействие в Идлибе ставит под большой вопрос возможность дальнейших союзнических отношений. Получается, что Россия и Турция не могут отказаться от поддержки своих протеже.

Это не означат, что нас ждет война. Скорее всего, будет длительный процесс переговоров. Отчасти в рамках астанинского формата, отчасти в двухстороннем формате. Обе страны выступали в качестве создателей зон деэскалации. Идлиб является одной из них. Возможно, режим мог проигнорировать это условие, как это произошло на юго-западе, но в Идлибе присутствует Турция, поэтому такое вряд ли произойдет. Скорее всего, Россия и Турция пока договорятся об ограниченной операции, возможно, даже совместной. Направлена она будет против террористов, которые всегда выступали против любого перемирия, так что по отношению к ним нет никаких обязательств. Это будет длиться не один месяц, значит, время все обсудить еще будет.

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