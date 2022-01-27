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Эрдоган снова позвал в Стамбул Путина, Зеленского и Минскую группу: "Уладить разногласия"

27 января 2022, 01:00  •  34 • Политика
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова предложил Стамбул для переговоров президентов России и Украины. Он также вновь пригласил Путина в республику.
Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил при необходимости организовать встречу президентов России и Украины в Стамбуле.
По словам главы Турции, Владимир Путин и Владимир Зеленский могут при содействии Анкары "продолжить путь по восстановлению атмосферы мира".
Также в ответ на запрос председателя ОБСЕ Турция готова предоставить площадку в Стамбуле для потенциальных очных заседаний трёхсторонней контактной группы по урегулированию на востоке Украины.
Эрдоган в ходе телевыступления заявил, что пригласил президента России в Турцию: "Мы хотим предпринять некоторые шаги для организации нашей двусторонней встречи".
Ранее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын сообщал о желании Эрдогана "уладить разногласия" между Россией и Украиной.

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