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Эрдоган сделал Зеленскому необычный подарок

02 ноября 2021, 14:40  •  201 • Политика
Фото: Ray Tang/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Президент Украины вряд ли когда-нибудь примерит презент турецкого коллеги
Главе Украины, как и любому президенту в мире, регулярно делают презенты другие политики. Украинские журналисты выяснили, что мировые лидеры дарят Владимиру Зеленскому. 
Как сообщает издание "Вести.ua", за половину своего срока в качестве лидера Незалежной экс-актер получил почти 300 подарков. Все они отправлены в экспозицию Фонда президентов Украины, выставка которого постоянно обновляется.
Известно, что экс-глава Белого дома Дональд Трамп вручил Зеленскому портсигар. Его эстонская коллега Керсти Кальюлайд – велосипед. От посла Пакистана президент Украины получил молитвенный коврик, от Таиланда – белую ладью в виде дракона, от Филиппин – статуэтку в виде автобуса, передает "Общественная служба новостей". 
Наибольшее число подарков, пожалуй, сделал лидер Турции, Реджеп Эрдоган. От него в коллекции есть тарелка, ваза, фото их двоих в рамке и галстук. Обычно главы государств дарят что-то, произведенное в их стране. Однако галстук – довольно необычный выбор. По словам директора фонда Владимира Удовика, вряд ли когда-нибудь Зеленский наденет турецкий галстук. Ведь одежда президента – это престиж страны, и в данном случае выбрать на публичную встречу такой аксессуар невозможно. 

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