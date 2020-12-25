Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Япония устроила провокацию у границ России: Истребитель Су-30 напомнил, кому при...
Киев провалил спецзадание "Подарок Лаврову". Икона святого Николая не ...
"Начнётся истребление всей Европы": Баранец описал возможный сценарий ...
"Нечестно!": Месть Китая может разорить Австралию и обогатить Россию
Главная / Политика

Эрдоган сделал Путину комплимент

25 декабря 2020, 15:55  •  140 • Политика
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент Турции ответил на похвалу в свой адрес щедрыми комплиментами
Журналисты решили разузнать, что думает Эрджеп Тайип Эрдоган по поводу недавнего заявления Владимира Путина. Напомним, российский президент отметил, что его турецкий коллега всегда держит слово и "не виляет хвостом".
Тот в ответ был весьма щедр в комплиментах. Он прямо-таки рассыпался в любезностях в адрес российского лидера.
Как отметил Эрдоган, аналогичные слова справедливы и по отношению к его коллеге – Владимиру Путину. Затем турецкий президент назвал российского "действительно честным человеком", который держит свое слово. Он заявил, что доказательством этого является развитие отношений между двумя странами, передает РИА "Новости".
По словам Эрдогана, ни с одним государством у Турция "нет таких крепких связей", как с РФ. Это является большой редкостью.
Лидер также выразил надежду на сохранение таких отношений впредь. И в заключение подчеркнул, что уровень торговли показывает решительное движение обеих стран к общим целям.
Ранее в Турции с большим воодушевлением отреагировали на высказывания Владимира Путина о президенте Реджепе Тайипе Эрдогане. Одни решили, что глава России "раскусил" турецкого коллегу, другие назвали заявление лидера РФ "поразительным".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



140
Источник
Похожие новости
25 декабря 2020, 09:30
"Будут ломать через колено": Первый шаг Санду после присяги вызвал оторопь
25 декабря 2020, 05:50
Не бейте гонца: Глава МИД Германии обиделся на контрсанкции России
25 декабря 2020, 00:20
На славу Навального покусился Кара-Мурза? Дважды "отравленный" оппозиционер едет в Москву - источник
25 декабря 2020, 07:40
"Мы сразу начали работу": Киев пообещал во что бы то ни стало помешать опреснению воды в Крыму
25 декабря 2020, 00:20
"Любовь. Успенская?": Интервью Гордона с Ходорковским разобрали на мемы
25 декабря 2020, 10:25
В Крыму резко укололи Киев после угроз сорвать проект по опреснению воды
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 декабря 2020, 09:30
"Будут ломать через колено": Первый шаг Санду после присяги вызвал оторопь
25 декабря 2020, 05:50
Не бейте гонца: Глава МИД Германии обиделся на контрсанкции России
25 декабря 2020, 04:00
"Маменькина деточка" и полуголые танцы: бойцы ВСУ опозорились в Tik Tok
25 декабря 2020, 00:20
Чей Крым? Украина надеется на помощь Турции, но у Анкары открылись свои неожиданные и...
25 декабря 2020, 00:20
На славу Навального покусился Кара-Мурза? Дважды "отравленный" оппозиционер...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 декабря 2020, 20:45
Порошенко и Зеленский угодили в ловушку. Украине грозит самораспад и уничтожение
18 декабря 2020, 20:45
СНБО Украины: В Харькове поднимаются пророссийские силы
20 декабря 2020, 19:30
Навальный собирал материалы о работе Путина в Германии и попался: Сосновский пообещал "бомбу"
24 декабря 2020, 17:00
Дикие животные выходили умирать к людям: Раскрыты пугающие детали разработок США на Украине
20 декабря 2020, 01:10
"Началось?!" Военкор заподозрил опасное последствие COVID-19 по всему миру
22 декабря 2020, 23:45
Им мозги, видать, хлоркой с наждачкой промывают...
22 декабря 2020, 22:50
Киев провалил спецзадание "Подарок Лаврову". Икона святого Николая не является достоянием Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.