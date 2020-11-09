Эрдоган сделал предложение Путину для прекращения войны в Нагорном Карабахе

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Mustafa Kaya/Xinhua/www.globallookpress.com

Турецкий президент обратился к российскому лидеру с инициативой

Реджеп Тайип Эрдоган выразил Владимиру Путину пожелание создать общую рабочую группу по Нагорному Карабаху. По его мнению, это поможет решить проблему региона и тем самым остановить войну в регионе.

Президент Турции озвучил свою инициативу во время беседы с российским лидером по телефону. Они обсуждали происходящее в Карабахе и поделились мнениями о способах прекращения конфликта.

Также глав двух стран выразили готовность действовать сообща, чтобы достичь мирного урегулирования ситуации.

Есть проект по отводу армянских сил из семи районов и созданию российско-турецких патрулей на границе, заявила корреспондент CNN TÜRK в спецрепортаже. Однако подробностей журналистка не указала.

Из Кремля подтверждений деталей разговора президентов не поступало. Говорилось только о том, что Путин рассказал турецкому коллеге о телефонных переговорах с азербайджанским и армянским лидерами. И отметил, что в беседах они касались вариантов быстрейшего прекращения боевых действий и начала дипломатических шагов.

Ранее сообщалось о недовольстве России позицией, занятой турецким президентом по ситуации в Нагорном Карабахе.В Москве говорили о неприемлемости усиления Анкарой нестабильности на Кавказе.