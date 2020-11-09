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Эрдоган сделал предложение Путину для прекращения войны в Нагорном Карабахе

09 ноября 2020, 12:35  •  263 • Политика
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Mustafa Kaya/Xinhua/www.globallookpress.com
Турецкий президент обратился к российскому лидеру с инициативой
Реджеп Тайип Эрдоган выразил Владимиру Путину пожелание создать общую рабочую группу по Нагорному Карабаху. По его мнению, это поможет решить проблему региона и тем самым остановить войну в регионе.
Президент Турции озвучил свою инициативу во время беседы с российским лидером по телефону. Они обсуждали происходящее в Карабахе и поделились мнениями о способах прекращения конфликта.
Также глав двух стран выразили готовность действовать сообща, чтобы достичь мирного урегулирования ситуации.
Есть проект по отводу армянских сил из семи районов и созданию российско-турецких патрулей на границе, заявила корреспондент CNN TÜRK в спецрепортаже. Однако подробностей журналистка не указала.
Из Кремля подтверждений деталей разговора президентов не поступало. Говорилось только о том, что Путин рассказал турецкому коллеге о телефонных переговорах с азербайджанским и армянским лидерами. И отметил, что в беседах они касались вариантов быстрейшего прекращения боевых действий и начала дипломатических шагов.
Ранее сообщалось о недовольстве России позицией, занятой турецким президентом по ситуации в Нагорном Карабахе.В Москве говорили о неприемлемости усиления Анкарой нестабильности на Кавказе.

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