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Эрдоган сам позвонил Путину после удара ВКС России и выслушал требования русских
28 октября 2020, 08:55 • 222 • Политика
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сам позвонил своему российскому коллеге, после того как произошёл удар Военно-космических сил РФ по лагерю протурецких боевиков в Сирии. Он выслушал требования русских.
Владимир Путин выразил озабоченность не только военными действиями в Нагорном Карабахе, но и масштабным вовлечением боевиков из ближневосточных стран. Президент России проинформировал Эрдогана о том, что предпринимаются шаги по деэскалации и поддерживается постоянный контакт с властями как Армении, так и Азербайджана.
Пресс-служба Кремля сообщила, что собеседники договорились координировать действия спецслужб, оборонных ведомств и министерств иностранных дел обеих стран.
В разговоре был затронут вопрос взаимодействия России и Турции на территории Сирии и Ливии. Путин и Эрдоган отметили, насколько важно действовать совместно, чтобы договорённости по стабилизации обстановки в Идлибе и Заевфратье были выполнены. Каждый из собеседников высказал своё мнение о политическом урегулировании в Сирии.
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