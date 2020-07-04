Эрдоган резко отреагировал на критику о соборе Святой Софии: "Прямое нападение"

Президент Турции подчеркнул, что Анкара не вмешивается в дела молельных учреждений в других странах. Эрдоган отметил, что выдвинутые по теме собора Святой Софии обвинения являются прямым нападением на суверенные права страны.

Своё резкое мнение политик высказал в ходе выступления в Стамбуле.

Он указал, что ни у кого, кто высказывает критику по поводу судьбы собора Святой Софии, который хотят превратить из музея в мечеть, нет на это права.

"Мы не вмешиваемся в дела молельных учреждений в других странах, и ни у кого нет права вмешиваться в вопросы, связанные с нашей святыней", - указал он.

Напомним, что собор Святой Софии, имеющий статус музея, турецкие власти намерены превратить в мечеть. Верховный суд Турции, по сообщениям СМИ, за 17 минут вынес решение, согласно которому статус собора в Стамбуле может быть изменён.

Ранее руководитель религиозной редакции Царьграда Михаил Тюренков в материале "Трагическое воздаяние?": Мечеть в Святой Софии станет фиаско Константинопольского патриархата объяснил, с чем связан "мусульманский реванш" Турции.