|
Эрдоган резко отреагировал на критику о соборе Святой Софии: "Прямое нападение"
04 июля 2020, 01:00 • 48 • В мире
Турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что озабоченность международного сообщества по поводу статуса собора Святой Софии можно расценивать как прямое нападение на суверенные права страны.
Президент Турции подчеркнул, что Анкара не вмешивается в дела молельных учреждений в других странах. Эрдоган отметил, что выдвинутые по теме собора Святой Софии обвинения являются прямым нападением на суверенные права страны.
Своё резкое мнение политик высказал в ходе выступления в Стамбуле.
Он указал, что ни у кого, кто высказывает критику по поводу судьбы собора Святой Софии, который хотят превратить из музея в мечеть, нет на это права.
"Мы не вмешиваемся в дела молельных учреждений в других странах, и ни у кого нет права вмешиваться в вопросы, связанные с нашей святыней", - указал он.
Напомним, что собор Святой Софии, имеющий статус музея, турецкие власти намерены превратить в мечеть. Верховный суд Турции, по сообщениям СМИ, за 17 минут вынес решение, согласно которому статус собора в Стамбуле может быть изменён.
Ранее руководитель религиозной редакции Царьграда Михаил Тюренков в материале "Трагическое воздаяние?": Мечеть в Святой Софии станет фиаско Константинопольского патриархата объяснил, с чем связан "мусульманский реванш" Турции.
48
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
29 июня 2020, 05:00
|
29 июня 2020, 22:00
|
30 июня 2020, 07:00
|
02 июля 2020, 13:00
|
03 июля 2020, 02:00
|
28 июня 2020, 18:00
|
01 июля 2020, 16:00