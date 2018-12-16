Эрдоган развязывает новую войну в Сирии

На днях Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал старт новой военной кампании в Сирии. Как обычно, формальным поводом для нее назвали необходимость борьбы с терроризмом. В данном случае террористами считаются курдские Отряды народной самообороны. Эти формирования образованы еще задолго до сирийской войны местной политической силой — партией «Демократический союз».

В ту пору Отряды народной самообороны были тесно связаны с запрещенной в Турции и в ряде других стран Рабочей партией Курдистана. Именно РПК помогла сирийским курдам «нарастить мышцы» в первые годы гражданского конфликта в САР. Затем они превратились во вполне себе самостоятельную грозную силу. А когда на них обратили внимание американцы, они и вовсе стали одними из претендентов на власть чуть ли не во всей Сирии. Правда, чуть позже их потеснили правительственные силы, за которых основательно взялись российские военные, отправленные в арабскую республику. Но, несмотря на это, курды сохранили за собой почти треть всей Сирии. Это, конечно, можно назвать их триумфом — они как-никак на пути создания собственного государства, о котором их предки мечтали столетиями, но с другой стороны — теперь Отряды народной самообороны стали чуть ли не врагом № 1 для Турции.

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Да, Анкара их сразу смешала с Рабочей партией Курдистана и объявила вне закона, и даже то, что они действуют за пределами Турции, никак не влияет на преследование этой организации. В общем, уже несколько лет прошло с тех пор, как Эрдоган официально объявил войну сирийским курдам.

Было уже две кампании против них. Одна проходила на севере провинции Алеппо, и завершалась расколом курдских территорий на две части. Затем один из образовавшихся анклавов на северо-западе все той же провинции Алеппо был объявлен очередной целью турецкой армии. И на сей раз успех был не на стороне Отрядов народной самообороны — они потерпели разгромное поражение, и многие были вынуждены уйти на запад через правительственные территории. Затем во всю эту историю начали активно вмешивать американцев. Именно вмешивать — сами они не особенно-то хотели выбирать между своими союзниками, но без этого обойтись просто нельзя было. И вот, когда Эрдоган уже анонсировал очередную атаку на курдские территории в районе города Манбидж, Вашингтон заявил об активизации переговоров с турками.

Дело в том, что в Манбидже присутствуют военные США, поблизости их база и теперь еще база французов. Турки своим вмешательствам могут дать старт необратимым изменениям, идущим в разрез с общим планом Пентагона. А если учитывать сближение Анкары с Москвой, то высоки риски, что в не такой уж отдаленной перспективе северные провинции за исключением отдельных районов, без особых проблем отойдут Дамаску. Конечно, Анкара будет настаивать на защите оппозиции, но после разгрома курдов на севере ее просто не останется, разве что Сирийская свободная армия, но и ее влияние ограничено исключительно Алеппо, даже в Идлибе она непопулярна.

В общем, американцам пришлось вмешаться. Начал все Тиллерсон (бывший Госсекретарь США — авт.), долго беседовавший с Чавушоглу (министр иностранных дел Турции — авт.), в итоге о чем-то договорились. Правда, каждая из сторон по-разному трактовала свои обязательства и свою выгоду. Например, турки говорили, что было заключено соглашение, согласно которому американцы обязуются вывести курдов из Манбиджа. Тиллерсон ничего подобного не говорил, как и пришедший ему на смену Помпео. И, похоже, что Анкара поторопилась с выводами — Отряды народной самообороны по-прежнему в Манбидже.

Вашингтон попытался замаскировать присутствие курдских формирований в северо-восточном Алеппо, чтобы турецкие патрули, которым был предоставлен доступ в определенные районы, не зафиксировали ничего странного. Однако этого было недостаточно, и в Анкаре быстро сообразили, что их пытаются одурачить. И вот теперь северная Сирия на грани еще одной войны. Уже несколько недель, если не месяцев, Турция готовится к этой операции. Техника стянута к границам, военные наготове, а президент обещает, что все начнется со дня на день.

Турецкий военный эксперт Керам Йылдырым полагает, что операция давно назрела, потому что при тех обстоятельствах, что есть на сегодня, иного решения нет.

— Для Турции это очень принципиальный вопрос. Когда-то США объявили войну международному терроризму из-за теракта одиннадцатого сентября. Что ж, у Турции есть не меньше поводов. От действий Рабочей партии Курдистана погибли тысячи турецких граждан. И теперь РПК действует не только в Турции, но и в Сирии, и в Ираке.

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Турция объявила войну терроризму, международному терроризму, потому что по-другому это нельзя назвать. В Ираке, в Сирии турецкая армия уже несколько лет ведет боевые действия, стараясь добиться победы над терроризмом. Насчет того же, что YPG (аббревиатура Отрядов народной самообороны с курманджи — авт.) являются самостоятельной организацией — это не правда. Это — сирийской представительство РПК, во всяком случае, в их идеологии мало отличий. Они одинаково настроены враждебно по отношению к Турции, и за годы сирийской войны в провинции Хатай и на других приграничных территориях многократно фиксировались обстрелы со стороны Сирии. Их производили YPG. Это очевидная враждебность, ведь большинство снарядов приземлялось в районах, где даже нет никаких военных объектов, только гражданские.

«СП»: — И когда начнется наступление?

— Насчет того, когда начнется кампания, ничего нельзя сказать. На границе уже были незначительные перестрелки, и YPG уже несколько раз докладывали о том, что граница нарушена, объявлена война и так далее. Но на это пока не стоит обращать внимание. По-настоящему турецкая армия еще не начала наступление. Если все будет, как говорил Эрдоган, то операция может начаться каждую минут, но, думаю, он медлит и ждет реакции американцев. Надеется, что они проявят благоразумие и предложат что-нибудь. Они в любом случае вмешаются, потому что недалеко от границы, недалеко от места скопления турецких военных, находится их база. Как минимум им необходимо обеспечить безопасность этого и ему подобных объектов. Насчет же YPG -неизвестно, как США хотят с ними поступить. Возможно, сейчас уже в США думают, что лучше все-таки позволить Турции закончить с этой войной.

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