Эрдоган рассказал, о чём собирается поговорить с Путиным

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о намерении провести двухстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудят проект создания Зангезурского коридора и размещения военных баз в Азербайджане.

Эрдоган заявил, что считает Зангезурский проект, призванный связать Турцию с Азербайджаном, проектом, важным для всего региона. Турецкий лидер уверен, что у него не будет разногласий с Россией по этому вопросу. Эрдоган планирует предложить Путину сотрудничество в реализации этого проекта, сообщает "Катехон".

Также Эрдоган заявил, что в рамках Шушинской декларации на территории Азербайджана могут быть размещены военные базы Турции. Эта тема может стать предметом консультации с президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным.

При этом "Катехон" отмечает, что законодательство Азербайджана запрещает размещение на территории страны иностранных военных баз. Однако исключением из этого правила могут стать коренные изменения в военно-полической ситуации. В таком случае страна может предоставить место для турецких баз.