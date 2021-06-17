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Эрдоган рассказал, о чём собирается поговорить с Путиным

17 июня 2021, 15:25  •  28 • Политика
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о намерении провести двухстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудят проект создания Зангезурского коридора и размещения военных баз в Азербайджане.
Эрдоган заявил, что считает Зангезурский проект, призванный связать Турцию с Азербайджаном, проектом, важным для всего региона. Турецкий лидер уверен, что у него не будет разногласий с Россией по этому вопросу. Эрдоган планирует предложить Путину сотрудничество в реализации этого проекта, сообщает "Катехон".
Также Эрдоган заявил, что в рамках Шушинской декларации на территории Азербайджана могут быть размещены военные базы Турции. Эта тема может стать предметом консультации с президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным.
При этом "Катехон" отмечает, что законодательство Азербайджана запрещает размещение на территории страны иностранных военных баз. Однако исключением из этого правила могут стать коренные изменения в военно-полической ситуации. В таком случае страна может предоставить место для турецких баз.

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