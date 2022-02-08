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Эрдоган рассчитывает на "критически важную" встречу. В Турции ждут визита Путина

08 февраля 2022, 00:00  •  28 • Политика
Представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что дата визита президента России может быть оглашена уже в ближайшее время.
В Турции сообщили, что президент России Владимир Путин может прибыть с официальным визитом в страну. Об этом публично сообщил помощник Эрдогана Ибрагим Калын. Он пояснил, что в случае положительного ответа из Москвы на территории Турецкой республики состоится и встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Как уточнил Калын, предложение Эрдогана о встрече президентов России и Украины имеют критически важное значение.
"Украина на него положительно смотрит, если и Россия даст положительный ответ, то встреча пройдёт", - заявил помощник Эрдогана, уточнив, что визита Путина в страну может быть известна в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что турецкий лидер посещал с официальным визитом Киев. после поездки он заразился коронавирусом и перешёл на удалённый формат работы.

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