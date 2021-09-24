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Эрдоган рассчитывает на понимание Путина в конфликте с Сирией

24 сентября 2021, 16:35  •  186 • Политика
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Анкаре напомнили, что Россия - дружественный партнер
Политика Дамаска представляет угрозу безопасности Турции, а Москва и Анкара – партнеры, поэтому в Турции рассчитывают, что президент РФ Владимир Путин пересмотрит свою позицию по Сирии. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган журналистам, отвечая на вопросы о будущих переговорах в Сочи.
На днях стало известно, что Эрдоган прилетит на встречу с Путиным 29 сентября. Как пояснил президент Турции, он хочет поделиться с российским коллегой своими опасениями и рассчитывает на понимание.
"Сирийский режим фактически создает угрозу на наших границах. Ожидаю от России как от дружественной страны солидарности и изменения подхода по Сирии",
– приводит РИА "Новости" слова Эрдогана. При этом еще накануне он говорил, что Россия поступает очень взвешенно и до сих пор Анкара не видела "ни одного ошибочного шага" со стороны Москвы, передает издание Hurriyet.
Ранее эксперт предположил, что Эрдоган едет торговаться с Путиным, поскольку ситуация в Сирии складывается не в пользу Турции, при этом пытаясь сохранить расположение США антироссийскими заявлениями.

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