Эрдоган: "Пусть приезжают". Турки: "Не надо!": Ждут ли русских туристов в Турции?

Русские сначала должны победить коронавирус, а потом уже ехать в турецкие отели, считают простые жители Турции. Они недовольны намерением своего президента как можно скорее открыть границы страны для туристов из разных стран, в том числе и России.

Турецкое издание En Son Haber ("Последние новости") раскрыло подробности разговора главы Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным. Эрдоган, в частности, заверил своего российского коллегу, что русские туристы спокойно могут этим летом приезжать на турецкие курорты - там их якобы уже ждут. "Я сказал: "Пусть приезжают"", - пояснил Эрдоган в одном из телеинтервью.

На что, по его словам, получил ответ о том, что Турцию включили в число зарубежных направлений, которые, возможно, будут скоро открыты для жителей России.

Так же радушно турецкий лидер пригласил и немецких туристов, которые тоже ежегодно вносят немалый вклад в турецкую экономику. Однако осторожная Ангела Меркель "пока сопротивляется". В отличие от Бориса Джонсона, с которым Эрдоган уже договорился.

Простые турки отреагировали на новость с тревогой: "Не надо приезжать в этом году, друзья!" - взмолились они перед русскими. "Пусть сначала случаи коронавируса устранят", - пишет один из читателей. "В России каждый день по девять тысяч случаев и 60% бессимптомных или с малой симптоматикой. Кого вы обманываете!" - возмущается другой. "Это будет бум туристов или коронавируса?" - переживает третий.

Впрочем, кое-кто готов рисковать ради прибыли от отдыхающих: "Туризм - это горячие деньги, наличные деньги. Ничего не поделаешь, туристы нужны", - пишет Малкольм Икс. А пользователь с говорящим ником Скотоферма задаёт неожиданный вопрос: "Что там с нашими С-400? Нам дали вентиляционные трубы вместо ракет или нас опять провели?"