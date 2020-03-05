Эрдоган: Путину нечего предложить кроме извинений и компенсации

Пятого марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен быть в Москве для того, чтобы встретиться с нашим президентом Владимиром Путиным. После улаживания кризиса со сбитым Су-24 и гибелью российского пилота встречи лидеров двух стран носили в основном позитивный характер. Складывалось ощущение, что Анкара и Москва за счет теплых личных отношений своих президентов могут без каких-либо проблем решить любые вопросы. Начиная от «каких-то помидоров» и заканчивая запуском масштабного энергетического проекта «Турецкий поток». Эрдоган называл Путина то просто другом, то дорогим другом — все было очень мило. Казалось, что Владимир Владимирович отвечает взаимностью. Но тут вдруг что-то пошло не так. Сирия стала яблоком раздора, вернее ее незначительный кусок — северо-западная провинция Идлиб.

До сих пор контролируемая оппозиционными вооруженными группировками территория стала целью номер один для правительственных сил, и они решили зачистить ее от враждебных элементов. Началось все еще в 2019 году, но потом немного затихло. В итоге, в январе 2020 года война вспыхнуло с новой силой. Каждая из сторон приводит разные причины — Дамаск утверждает, что режим прекращения огня, о котором опять-таки договорились Путин и Эрдоган, был нарушен боевиками. Сепаратисты же в свою очередь утверждают обратное, и обвиняют Башара Асада чуть ли не в геноциде собственного народа, периодически сравнивая его то с Пол Потом, то с Иди Амином. Привычная история, только вот сейчас она переросла в кризис, который серьезнейшим образом сказывается на взаимоотношениях РФ и Турции.

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Турки, поддерживая оппозицию, оказались в очень непростом положении — в результате наступления асадитов и постоянно производимых ими артиллерийских и авиационных обстрелов в Идлибе уже погибло несколько десятков турецких военнослужащих. Результатом этого стало начало полноценной военной операции Анкары под названием «Весенний щит». Эрдоган заявил, что хочет этой операцией добиться восстановления условий сочинского соглашения. То есть Асада и его союзников надо отбросить за пределы Идлиба и кое-каких районов провинции Алеппо. Россия же, от и до поддерживая Асада, не намерена допустить такое развитие событий. В итоге получается, что стороны фактически ввязаны в одну войну, правда, на разных сторонах фронта. Благо, пока до обоюдных обстрелов дело не дошло, однако если ничего не изменится, то, возможно, дойдет.

Сам Эрдоган четвертого марта в беседе с журналистами на вопрос, чего он хочет добиться от Путина, заявил: «Быстро обеспечить прекращение огня в регионе». Очень вероятно, что у него это получится — Россия уже несколько сбавила обороты своей операции против боевиков, предоставив асадитам возможность быть более самостоятельными, но пока очередной заморозкой конфликта не пахнет.

Однако в самой Турции на предстоящую встречу смотрят несколько иначе. В беседе с нами на условиях ананимности один стамбульский чиновник, состоящий в партии Эрдогана и возглавляющий одно из ее подразделений, заявил, что ожидания от встречи с Путиным только одни — извинения. Да, по его мнению, Москва должна принести извинения, ибо отчасти ее действия привели к тому, что в Идлибе погибло так много турецких военных. Согласно его точке зрения, если бы Россия не контролировала воздушное пространства Идлиба в одиночку, то трагедии можно было бы избежать. А так — у Анкары до недавнего времени практически не было никакой информации об объектах, находящихся в воздушном пространстве этого региона, что значительно усложняло передвижение колонн и дислокацию. Сейчас же российские военные пошли навстречу и дали возможность турецким беспилотникам анализировать ситуацию на западе и в центре мухафазы, при этом восток «остается небезопасным». Но, к сожалению, произошло это слишком поздно.

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Интересно, что практически аналогичных позиций придерживается один из политических лидеров Турции Девлет Бахчели, о позиции которого по вопросу российского присутствия в САР мы уже писали. Он полагает, что в повестку встречи с Путиным Эрдогану необходимо включить вопрос «извинений». Москва должна извиниться за то, в Идлибе ситуация дошла до нынешнего состояния. При этом Бахчели также предлагает потребовать от Путина «компенсацию». Он не сказал за что именно, но, похоже, это так или иначе связано с гибелью турецких военных и потерей десятков единиц техники. Впрочем, быть может, речь идет о назревающем миграционном кризисе. Турция снова столкнулась с беженцами, которые покидая зону боевых действий, устремляются к турецкой границе. Анкара ослабила пограничный контроль в последнее время и открыла определенные участки. По некоторым данным, всего за неделю с небольшим на территорию Турции проникло несколько десятков тысяч идлибских беженцев. В связи с этим Эрдоган даже упростил процесс перемещения уже имеющихся мигрантов на территорию Европы. В недавнем выступлении он призвал Грецию и другие страны-члены ЕС терпимее и гостеприимнее относится к несчастным. В общем, быть может Бахчели полагает, что Москва провоцирует новые миграционные потоки в Турцию, следовательно, за это необходимо заплатить.

Новости мира: В Кремле рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Эрдогана