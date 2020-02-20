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Эрдоган пустит под откос «сирийский экспресс» Путина и Шойгу

20 февраля 2020, 17:09  •  129 • Война
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готов всадить Москве очередной «нож в спину» — начать наступление на сирийский Идлиб. Об этом турецкий лидер заявил 19 февраля, выступая перед руководящим составом правящей Партии справедливости и развития.
«Мы завершили все приготовления и начнем наступать внезапно — как это делали в предыдущих операциях. Скажу более открыто: операция в Идлибе — это вопрос времени. Мы не оставим Идлиб сирийскому режиму», — заявил Эрдоган.
По его словам, Анкара «решительно настроена заплатить любую цену, чтобы обеспечить безопасность как Идлиба, так и Турции».
Слова президента Турции прозвучали на следующий день после провала российско-турецких переговоров по Идлибу в Москве. До этого провалились консультации в Анкаре.
Как сообщила турецкая газета Yeni Şafak, близкая к правительственным кругам, в ходе московской встречи Турция «настаивала на выводе сил Башара Асада за границы идлибской зоны деэскалации, установленных Сочинским меморандумом 2018 года, тогда как от России исходили сигналы, что ключом к решению проблемы является устранение террористических групп из региона».
Москва, напомним, смотрит на ситуацию иначе. В Сочинском меморандуме имеются четкие положения: правительство Эрдогана гарантирует, что боевики террористических организаций в Идлибе будут нейтрализованы. Что там останется только политическая оппозиция, которая займется процессом мирного урегулирования.
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Эрдоган, считают в Кремле, свою часть соглашения не выполнил. Боевики в Идлибе не успокоились. Тем более, там действуют эмиссары Запада, задача которых — как можно дольше растянуть гражданскую войну в Сирии, сохранить плацдарм для враждебной деятельности против Дамаска, и создавать в Идлибе военный фланг, который при удобном моменте сможет перейти в контрнаступление.
«Судя по истеричным комментариям некоторых западных представителей, можно составить впечатление, что в свое время по Идлибу Россия и Турция договорились просто заморозить там ситуацию, не трогать террористов и разрешить им делать, что они хотят, обстреливая все подряд из так называемой зоны деэскалации. Это не так. Никто никогда не обещал террористам, что их не тронут в идлибской зоне», — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Под «западными представителями» понимаются, прежде всего, США. Американцы открыто занимают сторону Турции, надеясь на разрыв ее союза с Россией. На заседании Совбеза ООН по Сирии постпред США Келли Крафт заявила о неэффективности «астанинского процесса», и предложила установить в Идлибе режим прекращения огня под контролем ООН.
Понятно, что приводит в ярость Эрдогана: успешное наступление сирийской армии на Идлиб, из-за чего зона деэскалации сужается с каждым днем. Если так пойдет и дальше, турецкая военная операция вообще потеряет смысл.
Кроме того, есть обоснованные сомнения, что Турция готова нарушать международное право и воевать с другим государством-членом ООН, да еще арабским. Недаром пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как Россия будет реагировать, если Турция начнет военную операцию против сирийской армии, призвал «не исходить из худших сценариев».
Но ясно и другое: для Эрдогана потеря Идлиба — это потеря лица внутри страны. Загнанный в угол, турецкий лидер может пойти на шаги, которые предельно осложнят деятельность нашей группировки в Сирии.
Во-первых, стоит туркам перекрыть для наших кораблей и судов черноморскую проливную зону, как нарушится бесперебойность работы «сирийского экспресса». Во-вторых, Турция может запретить самолетам ВКС России пользоваться своим воздушным пространством. В последнее время российская военная авиация, обеспечивающая авиабазу Хмеймим, летает именно турецким коридором. Так проще, дешевле и быстрее, чем сначала над Каспийским морем, а потом через Иран и Ирак.
Получается, Эрдоган может сыграть на обострение. Пойдет ли он на разрыв отношений с Владимиром Путиным, попытается ли остановить «сирийский экспресс»?
— От Эрдогана можно ждать чего угодно, потому что изначально он хотел контроля над Сирией в целом, а у него постепенно практически все отняли, — считает заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин. — Надо иметь в виду: абсолютно все террористические группировки, которые воевали против Башара Асада, были в первую очередь на содержании Турции, и уже во вторую — Запада и аравийских монархий. И что получилось в итоге?
Сначала у Эрдогана пропали перспективы контроля над всей Сирией. Промежуточным вариантом были зоны деэскалации, но постепенно и они были «съедены» Сирией и Россией. И вот — остался только несчастный Идлиб, последний вариант, от которого тоже «съели» две трети.
На мой взгляд, Эрдогана окончательно приперли к стенке. Так что дальнейшие его действия я предсказать не берусь.
«СП»: — Эрдоган заявил о готовности к военной операции в Сирии. Как конкретно она может выглядеть?
— Конечно, президенту Турции проще всего дать оружие своим сирийским марионеткам. Но он это и так давно делает, толку от этого немного.
Так, в ночь на 9 февраля турецкое командование направило в Сирию большую колонну военной техники, состоявшую из примерно 200 различных единиц тяжелой техники. В провинцию Идлиб были введены десятки танков и БТР, самоходные и полевые гаубицы, переброшены дополнительные подразделения спецназа.
Утром 10 февраля эти гаубицы и РСЗО нанесли удары по позициям сирийской армии восточнее города Сармин, после чего боевики пошли в атаку на поселок Нейраб. На исламистских ресурсах утверждалось, что контратака осуществлялась при прямом участии турецкого спецназа.
Тем не менее, атака для боевиков окончилась исключительно печально. Видимо, у них выбиты практически все боеспособные силы, плюс какую-то часть боевиков сам же Эрдоган загнал в Ливию.
Все это говорит об одном: антиасадовские силы в Идлибе могут сейчас только с трудом держать оборону, но никак не наступать. Значит, воевать за них должна сама Турция. Хотя это будет уже чистейшая агрессия, без всяких оговорок.
«СП»: — Если Турция пойдет на вторжение в Сирию, как будут реагировать США?
— Тут парадоксальная ситуация. Американцы выступают вроде бы за курдов, которые являются врагами Турции. Но конкретно в Идлибе американцы поддерживают турок.
Думаю, если Эрдоган начнет военную операцию, Вашингтон его подержит. Правда, чисто риторически, и никак больше.
«СП»: — Анкара может в этом случае перекрыть Черноморские проливы для российских кораблей, чтобы остановить «сирийский экспресс», и закрыть небо для наших военных самолетов?
— Для российской авиации перекрытие турецкого воздушного пространства — не проблема. Она раньше летала в Хмеймим через Иран, и просто вернется к иранскому маршруту.
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Что до кораблей, согласно конвенции Монтре, турки не имеют права перекрывать проливы. Это возможно только в случае, если началась война — настоящая война между Россией и Турцией. Такая война, в теории, не исключена, но тогда обсуждать ситуацию с проливами будут в последнюю очередь.
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«СП»: — Что будет делать Москва в случае реализации «худшего сценария», по словам Пескова?
— Это, видимо, зависит от того, насколько турки заденут нас. Но в Идлибе нас трудно не задеть, учитывая, насколько глубоко мы участвуем в сирийских операциях.
Неслучайно 19 февраля два российских бомбардировщика Ту-22М3 слетали над нейтральными водами Черного моря. Экипажи находились в воздухе более пяти часов, за это время они преодолели около 4,5 тыс. км. В полете бомбардировщиков сопровождали истребители Южного военного округа.
Это, на мой взгляд, очевидный намек: Кремль совершенно не исключает для себя возможность полномасштабной войны. В том числе, со своей территории.
«СП»: — Зона деэскалации в Идлибе сужается. Где для Анкары проходит дедлайн по началу военной операции?
— Сам Эрдоган уже десять раз сказал про конец февраля. Причем, турецкий лидер сказал уже так много, что ему практически некуда деваться. С другой стороны, если сирийцы продолжат наступать, воевать туркам действительно будет негде.
Так что мой прогноз — если турецкая операция начнется, то в ближайшие две недели.
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