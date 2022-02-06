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Эрдоган публично унизил Зеленского. Шарий показал "мелочь", которую "не заметил никто"

06 февраля 2022, 07:45  •  61 • Политика
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время подписания соглашения о зоне свободной торговли с украинским коллегой публично унизил того. Так можно расценить тот факт, что турецкий гость ни разу даже не посмотрел на своего визави? На этот момент, который может показаться "мелочью", обратил внимание украинский блогер Анатолий Шарий, подчеркнув, что этого "не заметил никто".
Видеозапись подписания соглашения о зоне свободной торговли известный украинский блогер Анатолий Шарий на своём YouTube-канале разобрал буквально по кадрам. Он с самого начала обратил внимание на то, чего, по его утверждению, "не заметил никто".
А именно: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган за всю дипломатическую церемонию подписания документов ни разу не посмотрел на своего украинского коллегу Владимира Зеленского, хотя тот не раз бросал взгляды в сторону гостя.
Унизительный для Зеленского факт. Тем более что унизил его Эрдоган публично - кадры с церемонии можно найти на официальных каналах и сайтах украинских властей. А теперь и по всей Сети.
Шарий отмечает, что даже в тот момент, когда камера выхватывает поворот головы Эрдогана и кажется, что он смотрит на украинского президента, на самом деле турецкий лидер смотрит не туда.
"Эрдоган не обращает никакого внимания на Зеленского, игнорирует его попытки встретиться взглядом. Это очень заметно. И это как бы мелочь, но... Но это не мелочь!" - уверяет блогер, отметив, что турецкий лидер сидит с "непроницаемым, каменным лицом".

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