Эрдоган проверит реакцию Путина на предложение Трампа по Сирии

Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп договорились вести переговоры о 30-километровой «зоне безопасности» на северо-востоке Сирии, свободной от YPG и SDS. 23 января Эрдоган встретится с Владимиром Путиным, чтобы получить одобрение Москвы и Дамаска на создание таких зон

Автор:

Гасанов Камран

Между США и Турцией продолжается спор относительно дальнейшей судьбы северо-западной Сирии, которую контролируют Сирийские демократические силы (SDS), состоящие преимущественно из курдских Отрядов народной самообороны (YPG). Для американцев они союзники в борьбе с ИГИЛ, для Анкары – террористы, сирийское ответвление сепаратистов из Рабочей партии Курдистана (РПК), с которой турецкий спецназ ведёт борьбу на юго-востоке Турции.

Конфликт из-за SDS и YPG обострился после решения Дональда Трампа вывести из Сирии войска, находившиеся на курдских территориях. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган был полон уверенности, что после ухода американцев он легко управится с «террористами» за Евфратом. Однако заявления Джона Болтона, который дал понять, что США не уйдут, пока не решат вопрос безопасности курдов, разуверили Эрдогана. Вчерашнее заявление Трампа и вовсе стало «жёлтой карточкой» турецкой стороне. Трамп пригрозил «разорить экономику Турции», если она нападёт на курдов. То, как США могут обвалить турецкий ВВП, они уже показали в недавнем прошлом.