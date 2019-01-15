Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Радикалы во Львове оставили оскорбительные надписи на двух храмах УПЦ МП
На Украине посоветовали не иронизировать на тему ″акта на проникновение″: ″Налич...
«Настрой — вера в победу»: задержанный в Греции программист Винник рассчитывает ...
Настя Рыбка подбирается к Дональду Трампу?
Главная / В мире

Эрдоган проверит реакцию Путина на предложение Трампа по Сирии

15 января 2019, 22:39  •  62 • В мире
Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп договорились вести переговоры о 30-километровой «зоне безопасности» на северо-востоке Сирии, свободной от YPG и SDS. 23 января Эрдоган встретится с Владимиром Путиным, чтобы получить одобрение Москвы и Дамаска на создание таких зон
Автор:
Гасанов Камран
Между США и Турцией продолжается спор относительно дальнейшей судьбы северо-западной Сирии, которую контролируют Сирийские демократические силы (SDS), состоящие преимущественно из курдских Отрядов народной самообороны (YPG). Для американцев они союзники в борьбе с ИГИЛ, для Анкары – террористы, сирийское ответвление сепаратистов из Рабочей партии Курдистана (РПК), с которой турецкий спецназ ведёт борьбу на юго-востоке Турции.
Конфликт из-за SDS и YPG обострился после решения Дональда Трампа вывести из Сирии войска, находившиеся на курдских территориях. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган был полон уверенности, что после ухода американцев он легко управится с «террористами» за Евфратом. Однако заявления Джона Болтона, который дал понять, что США не уйдут, пока не решат вопрос безопасности курдов, разуверили Эрдогана. Вчерашнее заявление Трампа и вовсе стало «жёлтой карточкой» турецкой стороне. Трамп пригрозил «разорить экономику Турции», если она нападёт на курдов. То, как США могут обвалить турецкий ВВП, они уже показали в недавнем прошлом.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

62
Источник
Похожие новости
15 января 2019, 19:10
«Настрой — вера в победу»: задержанный в Греции программист Винник рассчитывает вернуться на родину
15 января 2019, 12:54
10 тысяч долларов на макияж официантов и 130 тысяч — на подушки: СМИ стали известны расходы на инаугурацию Трампа
15 января 2019, 22:25
«Нет никаких оснований возвращаться»: Россия не планирует направлять документы для участия в зимней сессии ПАСЕ
Загрузка...
15 января 2019, 02:54
«Показывает, что не пойдёт на уступки»: Трамп отказался временно прекратить шатдаун
15 января 2019, 06:24
"Нет учителей, нет школы": Учителя Лос-Анджелеса под проливным дождем требуют повышения зарплат и сокращения учеников
15 января 2019, 09:24
«Угрозы XXI века»: почему в сенате США настаивают на инвестициях в военные разработки
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
15 января 2019, 03:09
Украинские трудовые мигранты рассказали о "польском рабстве"
15 января 2019, 09:39
Москва не позволит кораблям НАТО войти в Азовское море — правительство Крыма
15 января 2019, 16:09
"Задавит своим тоннажем": Эксперт рассказал, как "Североморск" ос...
15 января 2019, 03:09
"Порошенко перешёл к прямому подкупу": Украинские СМИ узнали о проплаченных...
15 января 2019, 03:09
Новый план атаки Киева на Крымский мост сравнили с мультфильмом "Марио идет граб...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 января 2019, 07:54
«Это катастрофа»: почему в США подняли вопрос о выходе страны из ООН
12 января 2019, 19:54
На Украине обеспокоены растущей в Европе поддержкой Владимира Путина
12 января 2019, 03:39
Киев может воевать с Москвой только на словах: Украинский полковник оценил состояние армии страны
13 января 2019, 05:39
Настоящий "американский кошмар" готовят Россия и Китай, но США не учитывают угрозу - National Interest
12 января 2019, 03:39
В ОБСЕ отреагировали на отказ Киева пускать наблюдателей из России на выборы президента
13 января 2019, 02:24
Лукашенко пригрозил расторгнуть союз с Россией (Роман Романов)
09 января 2019, 20:24
Порошенко, требующего объяснить установку С-400 в Крыму, "отправили" к жене
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.