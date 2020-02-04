Эрдоган против Кремля: Его армия бомбит Идлиб, а в Аллепо гибнут наши военные

В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед своим вылетом на Украину дал небольшую пресс-конференцию, в ходе которой рассказал о том, что происходит в сирийском Идлибе. По его словам, бойцы Сирийской арабской армии довольно часто позволяют себе обстреливать позиции турецких военных, и не так давно эта агрессия привела к гибели четырех солдат. Терпение Анкары на сей раз лопнуло, и в итоге был организован спешный ответ. Эрдоган заявил, что только за последнее время по позициям Сирийской арабской армии было нанесено «122 артиллерийских и 100 минометных ударов». Привело это к гибели как минимум трех десятков сирийцев. Судя по решимости турецкого президента, на этом ответная атака не закончится.

У российской стороны другая версия. Министерство обороны РФ признало факт обстрела турецких военных, но произошло это исключительно по той причине, что россияне не были осведомлены о спонтанных перемещениях турок. Будь иначе, Москва обязательно уведомила бы Дамаск о том, что эксплуатируемые турками маршруты или занятые ими районы атаковать нельзя. Правда, в Анкаре заявляют, что обо всем русским сообщили. Впрочем, это не единственная нестыковка. В официальном сообщении российского Центра по примирению враждующих сторон нет информации о погибших со стороны Турции. Упоминаются только раненые, которых спешно вывезли на родину. Более того, наши военные опровергают сам факт турецкого «ответа», то есть никаких артиллерийских или минометных ударов по позициям Сирийской арабской армии никто третьего февраля не наносил. Впрочем, есть одна деталь — отмечалось, что самолеты F-16, о которых говорил Эрдоган, не нарушали воздушного пространства САР. Ну, для того, чтобы ударить по Сирии, им необязательно вторгаться в Сирию — они могли выпустить ракеты и из своего воздушного пространства. Например, Израиль нечто подобное часто практикует — наносит удар из воздушного пространства Ливана.

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Как бы то ни было, ситуация довольно странная, и ее можно воспринять в качестве предвестницы обострения в Идлибе. Об этом самом обострении заговорили в Турции еще в январе. Уже тогда Анкара выражала свое недовольство по поводу частых атак на позиции своих военных со стороны официальных сирийских сил. Плюс ко всему, положение несколько усугубилось тем обстоятельством, что всплыла информация о гибели четырех российских офицеров на севере Алеппо. Всплыла как раз в момент намечавшегося обострения. Вряд ли это напрямую связано с идлибской историей — север Алеппо всегда опасен. Там своих группировок хватает. Какие-то связаны с властями, какие-то нет. Там часто что-то происходит, и на этот раз пострадали наши военные, если, конечно, они действительно пострадали.

Российский военный эксперт Алексей Леонков полагает, что при анализе этой ситуации надо полагаться на официальные сообщения российских военных.

— У нас подобный случай с Турцией уже был, когда в районе города эль-Баб нашими военными был нанесен удар по зданию, где находились турецкие военные, участвовавшие в операции «Щит Евфрата». Тогда нас тоже никто не предупредил, вот и вышло так, что турки пострадали. Как видим, сейчас произошло то же самое. К тому же я хочу указать на следующее обстоятельство. В Сирии действует множество враждебных Дамаску группировок, и сейчас в их цели входит стравливание сирийских и турецких военных. Делается это всеми доступными способами. Например, отряд боевиков размещается где-нибудь поблизости от турецкого наблюдательного пункта и производит обстрел позиций Сирийской арабской армии в надежде вызвать ответный огонь. Потом эта группа террористов успешно скрывается. Сирийцы предпринимают ответные меры, но единственным ориентиром для них остается та самая точка, откуда их обстреливали. И в такой ситуации высоки шансы, что один-два снаряда вполне могут угодить по турецкой базе.

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«СП»: — А что по поводу сообщения российской стороны, что обстрела не было?

— Я бы не стал так однозначно утверждать, что Эрдоган солгал. Обстрел мог быть, мог быть не в том районе, о котором говорили наши военные. Тем более речь идет об F-16. Они оснащены вооружением, которое позволяет им наносить удары на приличное расстояние, то есть необязательно заходить в сирийское воздушное пространство. Еще хочу обратить внимание на одно обстоятельство. Турецкое руководство сейчас совершенно незаинтересованно в обострении ситуации в Идлибе. Дело в том, что чем интенсивнее боевые действия, тем больше проблем у Эрдогана будет с беженцами. Для него все это сейчас очень критично — очередной набег сотен тысяч людей ни к чему хорошему для него не приведет. Поэтому можно обозначить, что Анкара намерена затормозить конфликт и не допустить миграции. А такие заявления отчасти могут быть обоснованы необходимостью поддерживать имидж — молчание турецкому президенту могут не простить. Все-таки речь идет об обстреле его военных. Тут много нюансов и некоторые из них сугубо политические.

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