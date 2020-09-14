Эрдоган против Эрдогана: Кто убил бригадного генерала в Сирии?

Сразу скажем, что речь идет не о президенте Турции Реджепе Эрдогане, а о бригадном генерале Сезгине Эрдогане, одном из ключевых командиров турецкой армии. Его называли еще «дежурным по Идлибу» — сирийской провинции, частично оккупированной Анкарой.

Официальной причиной смерти назван сердечный приступ, однако в заявлении Министерства национальной обороны Турции говорится, что Эрдоган умер как мученик. Лидер Республиканской народной партии Турции Кемаль Кылычдароглу на свое страничке в Twitter также написал: «Я выражаю соболезнования семье бригадного генерала Эрдогана, который принял мученическую смерть во время своей миссии в районе Идлиба в Сирии».

Такого рода фразы могут расцениваться в пользу версии, что генерал был либо убит в бою, либо в ходе диверсии, о которой Анкара решила умолчать. Как известно, в исламе мученики именуются шахидами, погибшими в сражении или убитые несправедливо.

Кстати, по горячим следам, 9 сентября, сразу же после первых сообщений о смерти «дежурного по Идлибу», проправительственная газета Haberturk сообщила, что «президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования жене генерала Сезгина Эрдогана, командира 47-й бригады, который был убит в районе операции в Идлибе».

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Тем временем арабское медиапространство стало наполняться слухами и версиями. Так, турецкая газета Serbest Gorus пишет, что генерал Сезгин Эрдоган был убит «в сердце» неизвестными лицами, мотивированных местью за некую операцию недельной давности. Он умер не сразу и был эвакуирован в госпиталь, однако скончался, несмотря на все усилия врачей. Более того, у расправы есть свидетель, о котором сообщил ресурс sinews03.ca.

Турецкий эксперт по нацбезопасности и терроризму Адам Явуз убежден, что турецкие власти врут, называя причину смерти бригадного генерала «естественной». Медицинское обследование накануне поездки в Идлиб не показало никаких проблем со здоровьем у Сезгина Эрдогана, но «сердечный приступ» аккурат произошел во время его инспекции протурецких боевиков, которые нарушают перемирие на севере Сирии.

Все это косвенно может указывать на возможный конфликт между полевыми командирами туркоманских группировок и регулярными частями турецкой армии. Первые продолжают нападать на сирийских солдат, вторым дана команда прекратить боевые действия. В пользу такого предположения говорит факт, что «сердечный присту» случился после жесткого боестолкновения между сирийцами и турками в южном Идлибе.

В тот же день, по информации издания South Front, наша авиация нанесла в западной части Идлиба ракетно-бомбовый удар по позициям, поддерживаемой Турцией одной из террористических группировок. А до этого обрушилась на террористов в окрестностях города Кобани на севере Латакии. Обе волны авиаударов пришлись на склады оружия и укрепленные позиции.

Что любопытно: в протурецких источниках в Идлибе вдруг стали распространяться посты, что Сезгин Эрдоган не попал под удар сирийской артиллерии или под бомбы российских самолетов. Умер сам. Удивительно это тем, что никто из САР изначально не подвергал сомнению сердечный приступ бригадного генерала. Такую активность туркоманов можно объяснить разве что поговоркой: «На воре шапка горит».

Адам Явуз убежден, что у Анкары есть очень веские основания сообщить о «сердечном приступе», не отрицая, однако, мученичество Сезгина Эрдогана. Мол, бригадного генерала могли убить и по тайному приказу более влиятельного однофамильца. Есть информация о жестком военно-политическом конфликте в Турции.

Тот же, «умерший от сердечного приступа», генерал был замечен в неподчинении президенту в вопросах сближения с Россией, мира в Идлибе и стоял на ярко выраженной проамериканской позиции. На словах призывая к миру, на деле он подначивал туркоманов к продолжению войны против «неверных».

«Турция не чужда казням, которые выглядят как несчастные случаи или болезни, — пишет Адам Явуз. — Один из самых ярких генералов турецкой армии Тугг Семих был вызван в Анкару 15 июля и сразу умер. В судебных записях есть заявления о том, что он был убит, тем более что у него была очень важная информация по Сирии. Таким образом, смерть генерала Сезгина Эрдогана, который служил в критическом месте, не так проста, чтобы сказать, что «он умер от сердечного приступа».

Если вернуться немного назад, то можно вспомнить о шумихе, связанной с якобы скорым наступлением сирийской армии в Идлибе. «Дежурный по Идлибу» в свою очередь предупреждал, что удар Асада не останется без ответа. Все ждали новой военной масштабной операции турецкой армии.

Между тем, у Анкары появились совсем другие приоритеты. Это второй фронт в Ливии, и третий — на нефтегазовом шельфе рядом с Кипром. Сейчас более вероятной кажется турецко-греческая война за многомиллиардные углеводородные ресурсы в Восточном Средиземноморье.

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Фактически закрепив оккупацию почти 9 тысяч кв. км сирийской территории, включая туркоманские города Африн, Эль-Баб, Азаз, Джерабулус, Таль-Абьяд и Рас-эль-Айн, у Турции нет ни одной причины идти дальше в глубь Идлиба. Дальше расположены курдские районы, захват которых будет стоить очень большой крови.

В связи с этим издание South Front называет новую войну в Идлибе маловероятной: «Более реалистичным вариантом является дальнейшее развитие турецко-российского сотрудничества в этой области с целью окончательного создания реальной демилитаризованной зоны вдоль трассы М-4 и обеспечения вывода оттуда радикалов и тяжелого вооружения», — считает SF.

Ясно также, что протурецкие военизированные группировки, управляемые турецкими офицерами и генералами, просто так не перестанут стрелять, и наверняка, они доставят еще немало хлопот Реджепу Эрдогану. В свою очередь, сирийцы пишут, что у турецких высших офицеров, служащих в Идлибе, будут еще «сердечные приступы». Они фактически оказались между двух, точнее трех огней. На них охотятся мстители Асада, им стреляют «в сердце» свои, неважно радикалы или агенты национальной спецслужбы, и они находятся в перекрестье американских или проамериканских разведок. Последним категорически не хочется мира в Идлибе, в частности, и в Сирии в целом.

В любом случае, на севере Сирии намечается серия диверсий и терактов, направленных на срыв турецко-российского сотрудничества. И с этим необходимо считаться.