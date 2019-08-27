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Эрдоган прощупывает почву: Политолог о двух проблемах, мешающих диалогу России и Турции
27 августа 2019, 00:54 • 77 • Политика
Политолог Джейлан Озгюль рассказала о двух проблемах, мешающих диалогу России и Турции. Речь идет о создании центра совместных действий США и Турции на восточном берегу Евфрата, а также о беспорядках в сирийском Идлибе. Учитывая это, президент Турции Реджеп Эрдоган намерен прощупать почву в рамках поездки в Россию.
Новые переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом будут проходить на фоне эскалации конфликта в Идлибе. Ситуацию прокомментировала телеканалу "360" турецкий политолог Джейлан Озгюль.
Как отметила эксперт, постоянные случаи нарушения перемирия не только спровоцировали гуманитарный кризис в Сирии, но и представляют опасность для самой Турции. Учитывая это, Анкара и Москва договорились активизировать усилия по борьбе с террористами.
Сложность заключается в том, что Турция винит сирийских военных в гибели мирного населения в Идлибе. Боевики также перекладывают ответственность на Дамаск. Однако турецкая сторона не хочет сталкиваться лбами с сирийским руководством, которое поддерживает РФ. Именно поэтому выход из ситуации заключается в поиске компромиссов.
Недовольство Москвы также вызывает решение Эрдогана создать американо-турецкий центр совместных действий на восточном берегу Евфрата, что противоречит российско-турецким договоренностям. Поэтому Анкара сейчас прощупывает почву.
"Турции необходимо придумать собственный план на случай, если США отложат выполнение договоренностей по зоне безопасности на севере Сирии", - пояснила она.
В начале августа командование армии Сирии приняло решение возобновить боевые действия против незаконных бандформирований в провинции Идлиб.
Как подчеркнули в Дамаске, поддерживаемые Турцией боевики отказались соблюдать соглашение о прекращении огня в зоне деэскалации Идлиб, в результате чего пострадали мирные жители. При этом сирийская сторона полностью соблюдала взятые на себя обязательства.
По мнению САР, Анкара игнорирует положения принятого в Сочи соглашения, что создает угрозу распространения терроризма в регионе.
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