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Эрдоган проклял Австрию за флаг Израиля

18 мая 2021, 00:10  •  98 • Политика
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проклял Австрию за то, что она подняла флаг Израиля на здании правительства.
Власти Австрии решили таким образом поддержать Израиль и осудить "террористические атаки" со стороны Палестины. Сначала израильский флаг взвился над крышей администрации канцлера, а затем - над крышей МИД страны.
Президент Турции, который поддерживает арабскую сторону, осудил Вену и заявил, что "проклинает австрийское правительство".
Я проклинаю австрийское правительство, которое вывесило израильский флаг. Поднять на своём государственном здании флаг террористического государства - значит, отождествлять себя с террором, - отметил Эрдоган, выступая в Анкаре.
Он обвинил Австрию в том, что она пытается переложить на мусульман свою ответственность за геноцид евреев. Речь, по всей видимости, идёт о политике нейтралитета, которой придерживалась Вена во времена Холокоста.
Напомним, что очередное обострение арабо-израильского конфликта произошло после того как израильский суд постановил выселить несколько палестинских семей, не имеющих права собственности, из заселённых ими домов в Иерусалиме. Это спровоцировало массовые волнения среди арабского населения, а затем обмен ударами между Израилем и сектором Газа.

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