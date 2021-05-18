|
Эрдоган проклял Австрию за флаг Израиля
18 мая 2021, 00:10 • 98 • Политика
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проклял Австрию за то, что она подняла флаг Израиля на здании правительства.
Власти Австрии решили таким образом поддержать Израиль и осудить "террористические атаки" со стороны Палестины. Сначала израильский флаг взвился над крышей администрации канцлера, а затем - над крышей МИД страны.
Президент Турции, который поддерживает арабскую сторону, осудил Вену и заявил, что "проклинает австрийское правительство".
Он обвинил Австрию в том, что она пытается переложить на мусульман свою ответственность за геноцид евреев. Речь, по всей видимости, идёт о политике нейтралитета, которой придерживалась Вена во времена Холокоста.
Напомним, что очередное обострение арабо-израильского конфликта произошло после того как израильский суд постановил выселить несколько палестинских семей, не имеющих права собственности, из заселённых ими домов в Иерусалиме. Это спровоцировало массовые волнения среди арабского населения, а затем обмен ударами между Израилем и сектором Газа.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
98
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
16 мая 2021, 21:35
|
16 мая 2021, 02:20
|
14 мая 2021, 02:40
|
13 мая 2021, 00:05
|
14 мая 2021, 00:50
|
12 мая 2021, 02:05
|
17 мая 2021, 03:05