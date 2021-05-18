Эрдоган проклял Австрию за флаг Израиля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проклял Австрию за то, что она подняла флаг Израиля на здании правительства.

Власти Австрии решили таким образом поддержать Израиль и осудить "террористические атаки" со стороны Палестины. Сначала израильский флаг взвился над крышей администрации канцлера, а затем - над крышей МИД страны.

Президент Турции, который поддерживает арабскую сторону, осудил Вену и заявил, что "проклинает австрийское правительство".

Я проклинаю австрийское правительство, которое вывесило израильский флаг. Поднять на своём государственном здании флаг террористического государства - значит, отождествлять себя с террором, - отметил Эрдоган, выступая в Анкаре.

Он обвинил Австрию в том, что она пытается переложить на мусульман свою ответственность за геноцид евреев. Речь, по всей видимости, идёт о политике нейтралитета, которой придерживалась Вена во времена Холокоста.

Напомним, что очередное обострение арабо-израильского конфликта произошло после того как израильский суд постановил выселить несколько палестинских семей, не имеющих права собственности, из заселённых ими домов в Иерусалиме. Это спровоцировало массовые волнения среди арабского населения, а затем обмен ударами между Израилем и сектором Газа.