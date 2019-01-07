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Эрдоган проигрывает Идлиб «Ан-Нусре». Что дальше?

07 января 2019, 19:39  •  156 • В мире
Протурецкие военные формирования отступают под давлением «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) в провинции Идлиб и на западе Алеппо. Необходимость отвоевать потерянные территории у ХТШ может лишить Реджепа Эрдогана ресурсов на операцию против курдских ополченцев за Евфратом. У курдов есть передышка на то, чтобы успеть договориться с Башаром Асадом о сдаче территорий. Определенные гарантии им дают и США
Автор:
Гасанов Камран
Взявшая на себя ответственность обеспечивать перемирие в Идлибе Турция, похоже, теряет контроль над этой сирийской провинцией. Анкаре уже не до выполнения своих обязательств по выводу террористов из 20-километровой «демилитаризованной зоны» в соответствии с сочинской сделкой Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина. Потому что террористы из «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, бывшая «Ан-Нусра») не только не хотят складывать оружие, а принялись расширять свои владения в Идлибе и в западном Алеппо.
«Ан-Нусра» перерезала путь из Идлиба в Алеппо
По неофициальным сообщениям ХТШ уже захватила 10 населенных пунктов и город Аль-Атареб, находящийся ровно между Алеппо и Идлиб. Курируемые Турцией группировки «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» (ДВТ) и «Нуреддин-ан-Зинки» были вынуждена отступить в Африн, который турки вместе со «Свободной сирийской армией» (ССА) отобрали у курдов в марте прошлого года. Нусровцы захватили приличный арсенал у «Нуреддин-ан-Зинки»: пару танков и 70 автомобилей. Таким образом, ХТШ взяла под контроль большую часть западного Алеппо и единственный путь, соединяющий позиции протурецкой оппозиции в Идлибе с Африном.

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