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Эрдоган проиграл Стамбул. Проиграет ли Турцию

24 июня 2019, 12:39  •  54 • В мире
Кандидат от правящей Партии справедливости и развития Турции Бинали Йылдырым проиграл на повторных выборах в Стамбуле республиканцу Экрему Имамоглу. Почему Реджеп Эрдоган терпит поражение, потеряет ли он пост президента и изменятся ли отношения Турции с Россией?
Автор:
Гасанов Камран
«Камбэк» Реджепа Тайипа Эрдогана не состоялся. Как и в марте, кандидат от его Партии справедливости и развития (ПСР) Бинали Йылдырым не смог одолеть республиканца Экрема Имамоглу на выборах мэра Стамбула. На предыдущем голосовании разница составила всего лишь 18 тысяч голосов в пользу Имамоглу. Но тогда ПСР, сославшись на нарушения – некоторые члены избиркома были назначены не из госслужащих, а часть протоколов была не подписана, – потребовала провести повторные выборы. Республиканцы назвали этот акт нарушением демократии и проявлением коррупции, но на выборы всё равно пошли.
На этот раз недовольные переигровкой жители Стамбула решили наказать ПСР. Имамоглу одержал убедительную победу. За него проголосовали 53,6%, за Йылдырыма – 45,4%. Перевес колоссальный – 800 тысяч голосов.
«Победа демократии»
Западные СМИ отреагировали с облегчением. Проигрыш Йылдырыма для них – триумф демократии. «Эрдоган только что потерпел сокрушительное поражение. И благодаря Стамбулу турецкая демократия добилась сенсационной победы», - пишет израильская газета Haaretz.
Немецкий журнал Der Spiegel считает результаты «крупнейшим поражением президента за его карьеру».
В первую очередь это доказательство того, что турецкая демократия, несмотря на все неудачи, всё ещё жива. Эрдоган, вероятно, окажется под большим давлением результатов, чем когда-либо прежде в своей карьере,
– пишет Максимилиан Поп.
После 23 июня турецкая политика уже не будет прежней, прогнозирует Der Spiegel, но что именно изменится, автор не поясняет.
Р. Эрдоган. Фото: www.globallookpress.com
Для Запада важно не столько политическое последствие, а сам факт поражения Эрдогана. Оно дли Европы и США означает победу демократии, а значит, ослабление авторитаризма. Подтачивается личный рейтинг президента. Выборы в Стамбуле – референдум по Эрдогану. Республиканцы – партия Ататюрка, стоящая на светских началах. И их усиление более приемлемо для Вашингтона и Брюсселя, нежели исламистов из ПСР.
За время правления Эрдогана Запад нажил себе множество неприятностей, как и наоборот. ЕС отказал Турции в членстве, турецким политикам помешали агитировать в европейских городах, Запад поддержал курдов в Сирии и пытался свергнуть турецкого президента. Со своей стороны, Эрдоган посадил прозападных политиков и военных, объявил ЕС и США врагами Турции и начал заигрывать с противником НАТО – Россией.
Для Эрдогана потеря главного города Турции – действительно удар по его моральной силе. Стамбул – родной город президента, в 1994-м он был его мэром. Как-то Эрдоган сказал: «Кто контролирует Стамбул, контролирует Турцию».
Иметь своего человека на берегу Босфора было крайне важно и с экономической точки зрения. На Стамбул приходится треть турецкой экономики и четверть всех инвестиций.
Что послужило причиной поражения Эрдогана?
Директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев видит её в неготовности действующей власти решить экономические проблемы населения.
ПСР и Эрдоган проиграли из-за своего напора и очевидного для избирателей включения админресурса. Другая часть проблемы кроется в том, что у Йылдырыма, в отличие от Имамоглу, не было качественно новой повестки. Программа Имамоглу отвечает чаянию горожан, которые переживают экономический кризис, больно бьющий по их карману,
– рассказал эксперт Царьграду.
Бинали Йылдырым. Фото: www.globallookpress.com
Экономическая ситуация усугубилась, когда летом прошлого года Дональд Трамп ввёл санкции в отношении Турции. В ответ на отказ выпускать из тюрьмы пастора Эндрю Брансона Белый дом поднял тарифы на импорт алюминия и стали в США до 20 и 50 процентов соответственно. Турецкая лира в первые месяцы 2018 года упала на 40% к доллару.
Победа Имамоглу – реакция людей на аннулирование мартовского голосования, уверен главный редактор МК Турция Яшар Ниязбаев.
«Отменив выборы, Эрдоган проявил неуважение к избирателям. Многие из них, даже те, кто не голосовал за Имамоглу, почувствовали, что их голоса считают игрушкой. А это серьёзный раздражитель даже для тех, кто не ходил на выборы», – говорит Ниязбаев.
Проведя повторное голосование, власть «выстрелила себе в ногу» и лишь добавила популярности Имамоглу, отметил эксперт.
Что ждёт Турцию?
Поражение в Стамбуле не ослабит политические возможности Эрдогана. Ведь после перехода к президентской форме правления его полномочия расширились. Но в долгосрочной перспективе все риски налицо.
«Сегодня сомневаться не приходится: победитель в Стамбуле примет участие в будущем дележе или транзите власти, когда действующий президент будет вынужден отойти в сторону в 2023 году», – подметил Мавашев.
Е. Имамоглу. Фото: www.globallookpress.com
Имамоглу и его Народно-республиканская партия имеют неплохие шансы на будущих президентских выборах. Их успеху будет способствовать и раскол внутри ПСР. «Бывшие друзья» Эрдогана – экс-премьер Ахмет Давутоглу с бывшим президентом Абдуллой Гюлем и бывший вице-премьер Али Бабаджан – создали свои партии.
Эти две партии – напрямую помеха партии Эрдогана, расщепление электората, голосующего за турецкого президента. В будущем можно будет услышать более смелую критику в адрес турецкого лидера, которая исчезла после попытки переворота. Появится чувство, что правящая партия, сам президент Турции – не всемогущие, и голоса избирателей могут вызывать изменения в стране,
– заметил Ниязбаев.
В такой ситуации «джумхурбашкану» придётся лавировать, искать общий язык с оппозицией. Возможно, он начнёт сближение с республиканцами (CHP), включая курдов (HDP), и разрушит союз с националистами (MHP).
Изменится ли внешняя политика Турции?
Чтобы удержать позиции в парламенте, правящей ПСР нужны будут коалиции. Ведь без националистов за неё голосуют около 30%, а не половина Турции. Если будет выстроен альянс с CHP или HDP, можно ожидать дрейфа и в сирийском направлении, считает Ниязбаев.
«Приоритеты страны могут измениться в сторону Сирии. Может начаться диалог с Асадом, а также с курдами на севере этой страны», – сказал он.
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Что касается отношений с Россией, то прозападное влияние республиканцев тоже может внести корректировки.
«Итоги выборов могут сказаться на приобретении С-400. Не то чтобы Турция от них откажется, тем более сейчас, но может не использовать – такие прогнозы были ранее. С выборами Эрдоган получил сигнал, что он не может единолично принимать решения, угрожающие стране разрушением экономики и никчемными отношениями с Западом», – подчеркнул Ниязбаев.
По его мнению, совместные проекты АЭС «Аккую» и «Турецкий поток» не пострадают.
Фото: www.globallookpress.com
Юрий Мавашев ставит под сомнение сдвиги на российском треке.
Существует в корне неверное утверждение о том, что Имамоглу якобы является проамериканским кандидатом, который враждебен России. Такие слухи распространяют недалёкие люди как в Турции, так и у нас в России. Оснований для беспокойства нет. Отношения с Россией будут приоритетными и для Имамоглу,
– анализирует Мавашев.
Несмотря на провал в Стамбуле, Эрдоган остаётся главой государства и главным центром принятия внешнеполитических решений. По крайней мере до 2023 года, до следующих президентских выборов.
Текущие отношения и временный альянс России и Турции обоснован далеко не личностью глав государств, а их интересами. Перечисленные выше совместные экономические проекты вынуждают две страны действовать в русле партнёрства. В то же время расхождения по Сирии, которые пока удаётся нивелировать, могут подвергнуть «временный альянс» эрозии. Так что будущее российско-турецких отношений зависит не столько от того, кто руководит Стамбулом, а от того, как Анкара отреагирует на возврат Башаром Асадом приграничной провинции Идлиб при помощи России и Ирана.

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